iPhone 18 Pro, nuove foto in alta definizione sul web: ecco i colori

Le colorazioni di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max iniziano a delinearsi con una chiarezza che lascia pochi dubbi, e adesso ci sono immagini che mostrano i top di gamma Apple di prossima generazione come non li avevamo mai visti prima. Mancano poco più di dodici settimane alla presentazione ufficiale, prevista per settembre, e a questo punto dell’anno tutto quello che riguarda l’hardware è ormai deciso: memorie, batteria, forme, finiture. Nessuna variabile rimasta in sospeso.

Le nuove foto che svelano i colori

In un periodo come questo è quasi un classico vedere gli insider rincorrersi per anticipare le mosse di Apple, mettendo sul tavolo ogni dettaglio possibile sui prossimi smartphone. Stavolta si è aggiunto al gruppo anche Jon Rettinger, che su X ha condiviso quelle che sono probabilmente le immagini migliori viste finora su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Foto ad alta risoluzione, rese ancora più convincenti dal fatto che i dispositivi sono stati ritratti in contesti reali, illuminati dalla luce del sole, quasi fossero stati comprati in negozio e portati a fare un giro al parco.

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Va detto, e conviene precisarlo subito, che si tratta di dummy, cioè riproduzioni non funzionanti, non di unità vere. Detto questo, le immagini aiutano parecchio a farsi un’idea concreta di come appariranno iPhone 18 Pro e Pro Max in tre delle quattro colorazioni che Apple manderà sul mercato. All’appello manca soltanto la versione silver, mentre per il resto arrivano conferme già circolate: il color ciliegia che andrà a sostituire l’arancione, il ritorno di un grigio molto scuro e un azzurro che ricorda da vicino quello visto su iPhone 13 Pro.

Quale colore scegliere

Dalle foto emerge una cosa abbastanza evidente: quest’anno chi vorrà farsi notare punterà sul ciliegia, una tinta che negli Stati Uniti e in Inghilterra Apple dovrebbe vendere con il nome di Dark Cherry. Per chi preferisce qualcosa di più discreto restano due strade, il Dark Grey e il Silver, mentre la via di mezzo, forse quella più equilibrata tra i due estremi, sarà rappresentata dal Light Blue.

Il quadro che ne esce è quello di una gamma colori pensata per accontentare gusti diversi, dal più appariscente al più sobrio. Il ciliegia resta la novità più chiacchierata, quella destinata a far parlare chi cerca un look fuori dagli schemi. Chi invece ama la sobrietà avrà nel grigio scuro e nell’argento due opzioni solide, mentre l’azzurro chiaro si pone come compromesso elegante. Le immagini di Rettinger, in questo senso, restituiscono finalmente un’idea tangibile di quello che Apple porterà sugli scaffali tra qualche mese, ben oltre i soliti render sintetici a cui ci avevano abituato in questi mesi le anticipazioni sui due nuovi modelli di punta.