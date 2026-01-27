iPhone 18 Pro, il foro nel display è un falso allarme?

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Negli ultimi giorni il mondo dei rumor su Apple è tornato a ronzare con forza attorno agli iPhone 18 Pro, ma sembra che questa volta una delle voci più chiacchierate sia destinata a sgonfiarsi quasi subito. Parliamo del presunto foro sul display per la fotocamera frontale, una tendenza che molti avevano cominciato a dare per scontata grazie a render e articoli sparsi online. Secondo il leaker cinese Instant Digital, però, tutto nasce da un semplice fraintendimento: la traduzione errata di un suo post avrebbe fatto credere che la selfie cam sarebbe stata spostata in un punch-hole nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. In realtà, il sensore in questione è quello infrarossi del Face ID, destinato a finire sotto al display. Nulla di nuovo per Apple, se non che alcune fonti hanno preso la cosa alla lettera, e il risultato è stato un rumor che ha fatto il giro del web.
Niente punch-hole sugli iPhone 18 Pro
La confusione nasce anche dal fatto che, negli ultimi anni, la stampa e gli appassionati hanno iniziato a guardare con sospetto la Dynamic Island. L’idea che Apple possa ridurla o addirittura sostituirla con un foro per la fotocamera è circolata a lungo, anche grazie a report come quello di The Information dello scorso anno. Recentemente, render firmati da Jon Prosser avevano poi dato corpo a questa visione, mostrando un design apparentemente asimmetrico, con un piccolo buco decentrato. Peccato che, secondo Instant Digital, questi render siano più un esercizio di stile che una rappresentazione fedele dei piani Apple.
La verità, se le indiscrezioni hanno un fondo di realtà, è più sottile: il Face ID sparirà fisicamente dalla parte superiore dello schermo, ma non sarà la fine della Dynamic Island. Piuttosto, Apple sembra intenzionata a ridurne le dimensioni, lasciando spazio a una superficie più pulita e discreta. Insomma, niente foro punch-hole e niente stravolgimento radicale: la Dynamic Island resterà, solo meno invasiva.
Meno tagli sullo schermo, non più buchi
E poi c’è il vero salto tecnologico che molti attendono con il prossimo iPhone del ventennale. Secondo quanto trapela, quello sarà il modello che azzererà qualsiasi elemento “fastidioso” sul display, eliminando sia fori che la Dynamic Island, per lasciare una superficie continua e curva che si raccorda armoniosamente con la scocca. Le linee del telefono torneranno quindi ad essere più arrotondate e uniformi, un richiamo alle origini stilistiche di Apple, ma con tutte le tecnologie più avanzate integrate sotto il vetro.
In sostanza, questo rumor del foro nello schermo potrebbe finire negli archivi come un buco nell’acqua, ma resta confermato il percorso di Apple verso display sempre più puliti e immersivi, con Face ID sotto al vetro e la Dynamic Island destinata a evolversi prima di scomparire del tutto. La lezione, ancora una volta, è che tra rumor e traduzioni approssimative c’è una differenza enorme: non tutto quello che circola sul web corrisponde ai piani reali della mela.