iPhone 18 Pro e Fold: Apple punta su pieghevoli e prestazioni top

148 Jeff Pu, noto analista che spesso anticipa le mosse di Apple, ha appena condiviso il suo aggiornamento sugli iPhone in arrivo questo autunno, e anche se non c’è nulla di completamente nuovo, confermare le indiscrezioni principali aiuta a farsi un’idea più chiara di cosa aspettarsi. Quest’anno il contesto non è dei più facili: la crisi dei chip di RAM pesa sull’intero mercato tech, la domanda per i dispositivi di fascia media stenta, e la concorrenza Android resta agguerrita. Nonostante tutto, Apple sembra intenzionata a correre comunque, puntando a consolidare la propria quota di mercato.