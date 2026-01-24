iPhone 18, indiscrezioni sulla possibile quantità di RAM

Il debutto del nuovo iPhone18 è ancora molto lontano, eppure non mancano già le indiscrezioni sulle caratteristiche e le specifiche tecniche della futura generazione di dispositivi sviluppati da Apple.

La prossima generazione di iPhone sarà differente rispetto a quelle precedenti. Ciò che cambierà, oltre ad alcune caratteristiche specifiche che saranno sicuramente migliorate, sarà anche la data di lancio. Infatti il lancio di iPhone18 Pro e iPhone18 Pro Max è atteso per l’autunno del 2026, mentre il prossimo iPhone18, insieme a una sua versione più economica dovrebbero essere lanciati nella primavera del 2027. Oltre ai periodi di lancio, le indiscrezioni riguardano anche le prestazioni e il design dei nuovi modelli di Apple.

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iPhone18: RAM, processore e molto altro

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche tecniche che probabilmente la nuova generazione di iPhone andrà ad adottare, molta attenzione è stata data alla RAM.

I rumour parlano infatti di un aumento della RAM fino a 12 GB su alcuni modelli. Sarebbe davvero un cambiamento importante, che punterebbe sull’ottimizzazione del software. Questa scelta dell’aumento della RAM potrebbe essere dettato soprattutto dall’evoluzione tecnologica di Apple Intelligence e di altre funzionalità.

Per quanto riguarda, invece, il processore il nuovo modello dovrebbe montare un chip Apple A20 in grado di migliorare l’efficienza rispetto al passato. Ci sono diverse indiscrezioni anche per quanto riguarda il design della nuova generazione di iPhone. In particolare, si parla di display molto più luminosi, che riescano a migliorare l’esperienza visiva degli utenti. Anche il comparto fotografico dovrebbe evolversi significativamente, con sensori e tecnologie più innovative.

In generale bisogna ricordare che tutte queste informazioni sono soltanto indiscrezioni che non sono assolutamente ufficiali. Siccome mancano diversi mesi al lancio dei dispositivi, bisognerà ancora attendere un po’ prima che Apple si decida a fornire delle informazioni concrete ed ufficiali. Tuttavia, da ciò che emerge sembra che Apple abbia intenzione di rendere la nuova generazione migliore dal punto di vista di software e prestazioni.