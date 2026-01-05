iPhone 11 Pro: Apple lo inserisce tra i prodotti vintage e cambia lo scenario

La lista dei dispositivi vintage di Apple continua ad allungarsi e questa volta tocca a iPhone 11 Pro. Dopo l’aggiornamento di alcuni mesi fa, che aveva visto l’ingresso di Apple Watch Series 3 e iPhone 11 Pro Max, arriva ora anche la classificazione ufficiale per il modello Pro “compatto”, completando di fatto il quadro della gamma 2019.

La scelta non sorprende del tutto, anche se in passato aveva fatto discutere l’inserimento del solo Pro Max. Tutto verrebbe spiegato semplicemente dal fatto che iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono rimasti sul mercato più tempo grazie a rivenditori di terze parti. iPhone 11 Pro Max invece è stato venduto in maniera più centellinata.

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Cosa significa davvero la dicitura “vintage”

Quando Apple definisce un dispositivo come vintage, non si parla di un prodotto inutilizzabile o superato dal punto di vista software. La classificazione indica che lo smartphone ha smesso di essere venduto sui canali ufficiali da oltre cinque anni. In questa fase, l’assistenza tecnica resta possibile, ma non è più garantita in modo uniforme.

Le riparazioni possono diventare più complesse perché i pezzi di ricambio iniziano a scarseggiare. La situazione è diversa rispetto ai prodotti definiti obsoleti, categoria che riguarda i dispositivi fuori produzione da almeno sette anni. In quel caso, Apple non fornisce più alcun tipo di supporto hardware ufficiale.

La dicitura “vintage” rappresenta quindi una fase intermedia, un segnale che anticipa una progressiva riduzione delle possibilità di intervento tecnico nel prossimo futuro.

Un iPhone ancora attuale sul piano software

Il caso di iPhone 11 Pro è particolare perché, nonostante l’età, resta uno degli smartphone più longevi dal punto di vista degli aggiornamenti. È infatti il modello più vecchio ancora compatibile con iOS 26, un dato che ne conferma la solidità e la durata nel tempo.

Proprio questo aspetto rende la classificazione più significativa: dal lato software il dispositivo è ancora pienamente supportato, mentre sul fronte hardware inizia una fase di transizione.

Gli altri dispositivi entrati nella lista

Oltre a iPhone 11 Pro, l’elenco dei prodotti recentemente diventati vintage comprende Apple Watch Series 5, MacBook Air da 13 pollici del 2020 con processore Intel, iPad Air 3 Cellular e iPhone 8 Plus da 128 GB. Un insieme eterogeneo che mostra come il ciclo di vita dei prodotti Apple segua tempistiche ben definite, indipendenti dal reale utilizzo quotidiano.