iPad mini: sempre più conferme sul debutto del primo modello OLED

Il futuro di iPad mini potrebbe essere segnato da un cambiamento importante: l’adozione di un display OLED, per la prima volta su un modello non Pro. A rilanciare l’indiscrezione è Instant Digital, un leaker molto attivo su Weibo e considerato affidabile nella comunità tech cinese. Secondo quanto riportato, il mini sarebbe il primo a inaugurare questa transizione, mentre non ci sarebbero ancora segnali concreti su un possibile iPad Air OLED, né tantomeno su un modello base con la stessa tecnologia.

Interpellato sulla tempistica, Instant Digital indica una finestra piuttosto ampia ma chiara: il nuovo iPad mini 8 non arriverebbe prima del terzo o quarto trimestre del 2026, rendendo quindi necessario attendere almeno fino all’autunno del prossimo anno prima di vederlo sugli scaffali.

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Rumor coerenti da più fonti e una conferma che si rafforza

L’indiscrezione non nasce nel vuoto. Le prime tracce risalgono addirittura a maggio 2024, quando si iniziò a parlare di pannelli sviluppati da Samsung Display, con varianti OLED destinate proprio al mini. A ottobre dello stesso anno, l’analista Ross Young, figura di riferimento nel settore dei display, aveva sostenuto con sicurezza la stessa tesi, poi ribadita anche nei mesi successivi.

Nel 2025 sono arrivate ulteriori conferme. Ad aprile, il leaker Digital Chat Station ha riportato che Apple stava valutando pannelli OLED di piccole dimensioni prodotti sempre da Samsung. Più di recente, un articolo di Bloombergha indicato l’arrivo del modello mini per inizio 2026, una stima leggermente più ottimistica ma comunque coerente con la produzione dei nuovi display.

Le date dunque oscillano, ma le fonti convergono su un punto: l’iPad mini sarà il prossimo tablet Apple a fare il salto verso l’OLED.

Un upgrade non solo estetico: il chip A19 Pro tra le possibili novità

Le anticipazioni non si fermano allo schermo. Un rumor di agosto suggerisce che il modello 2026 potrebbe essere equipaggiato con il chip A19 Pro, lo stesso utilizzato su iPhone 17 Pro. Un indizio che colloca il mini in una fascia di potenza superiore rispetto alle generazioni precedenti, confermandone la natura di dispositivo compatto ma performante.

Se le informazioni dovessero trovare riscontro, il prossimo iPad mini non sarebbe solo il primo con tecnologia OLED, ma anche uno dei più potenti mai proposti nella categoria. Un dispositivo che potrebbe attirare chi cerca un formato ridotto senza rinunciare alla qualità del display e alle capacità di calcolo tipiche dei modelli più avanzati.