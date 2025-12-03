Instagram: limite agli hashtag in test su iPhone, possibile rivoluzione per i post

Instagram sta sperimentando una modifica che potrebbe incidere profondamente sul modo in cui vengono pubblicati i contenuti. Stando ad alcune voci molto attendibili, l’app su iPhone vorrebbe percorrere la strada che porta ad un massimo di tre hashtag nella descrizione di un nuovo post. Più o meno seguendo dunque lo stile di TikTok (dove il massimo e di cinque hashtag), verrà mostrato un messaggio di errore ogni volta che si tenterà di superare questa soglia. Una scelta che sorprende perché gli hashtag rappresentano da oltre dieci anni uno degli strumenti fondamentali per scoprire contenuti, seguire trend e ampliare la visibilità dei post.

La piattaforma li aveva introdotti nel 2011 e, da allora, il loro utilizzo era rimasto sostanzialmente invariato. Il limite individuato dai primi utenti, quindi, segna una potenziale inversione di rotta. Al momento Meta non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e non è chiaro se la restrizione diventerà definitiva o se resterà confinata ai test attualmente in corso.

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Test selettivi e impatto sulle strategie di pubblicazione

Il comportamento dell’app non è uniforme: alcuni profili risultano già soggetti al limite dei tre hashtag, inclusi account di rilievo come quello di PhoneArena, mentre altri — anche non verificati — continuano a funzionare normalmente. Questo scenario suggerisce che Meta stia conducendo un test controllato, destinato a un gruppo circoscritto di utenti. Non è da escludere, però, che si tratti di un rollout graduale, in linea con quanto avvenuto per la recente riprogettazione dell’interfaccia.

Una restrizione simile avrebbe conseguenze significative per creator, professionisti e aziende abituati a costruire la visibilità dei post attraverso elenchi elaborati di hashtag. La possibilità di inserirne solo tre imporrebbe un ripensamento delle strategie editoriali e un maggiore focus sulla rilevanza dei tag scelti. In altre parole, la piattaforma potrebbe puntare a contenuti meno ottimizzati in modo artificiale e più aderenti al contesto reale della pubblicazione.

Il cambiamento arriverebbe inoltre in una fase in cui Instagram sta già spostando l’attenzione verso i Reel, con un algoritmo sempre più orientato ai contenuti brevi e coinvolgenti. Il limite agli hashtag si inserirebbe quindi in una visione più ampia, volta a ridurre la dipendenza da tecniche tradizionali di distribuzione e a privilegiare dinamiche di scoperta basate sull’interazione.