INFLUX: il combustibile che cambia le regole dell’energia atomica

Dovete sapere che c’è qualcosa di follemente affascinante in quello che sta succedendo nei laboratori di ricerca negli Stati Uniti. Chi l’avrebbe mai detto che, per rendere i reattori nucleari più sicuri ed efficienti, avremmo dovuto copiare le ali di una farfalla o il guscio di un riccio di mare? Eppure, al Laboratorio Nazionale dell’Idaho, è esattamente quello che stanno facendo. Un team di scienziati ha deciso di buttar via le vecchie e noiose barre cilindriche di combustibile, quelle che vediamo in tutti i documentari, per sostituirle con qualcosa di totalmente rivoluzionario.

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Reattori più sicuri ed efficienti grazie al design biologico

Stiamo parlando di un nuovo tipo di combustibile, battezzato INFLUX – che sta per una cosa lunghissima e tecnica che si riassume in “reticolo di combustibile per uno scambio termico potenziato” – la cui geometria è presa direttamente dalla biologia. Il trucco sta in quelle che i matematici chiamano Triply Periodic Minimal Surfaces (TPMS), delle superfici che si ripetono in modo impeccabile nello spazio, combinando una stabilità strutturale pazzesca con un’efficienza incredibile. Pensateci: la natura ha già risolto il problema di come distribuire al meglio la resistenza e massimizzare la superficie, e ora noi stiamo semplicemente rubando quell’idea per l’energia atomica.

Il salto concettuale è sbalorditivo. Si passa da un cilindro compatto, che possiamo considerare il formato base, a un reticolo ondulato che si snoda come un labirinto spaziale perfettamente calcolato. La magia sta nel fatto che questa forma complessa aumenta in maniera esponenziale l’area di contatto tra il combustibile che genera calore e il refrigerante che deve portarlo via. In sostanza, il calore prodotto nel nucleo si disperde molto, molto più velocemente, riducendo drasticamente il rischio di surriscaldamento, che è il vero incubo di ogni reattore, soprattutto in caso di emergenza. Il design TPMS funge da vero e proprio direttore d’orchestra per il liquido refrigerante, guidandolo in modo uniforme e veloce, eliminando quelle fastidiose “sacche” di calore stagnante senza neanche creare attrito aggiuntivo.

Combustibile stampato 3D ispirato a farfalle e ricci di mare

Quello che rende questa idea realizzabile oggi, quando magari dieci anni fa sarebbe stata pura utopia, è l’avanzamento nella manifattura additiva. I ricercatori dell’INL, insieme all’Università del Wisconsin, sono riusciti a stampare in 3D questi prototipi di combustibile e ad inserirci dentro persino dei sensori microscopici per monitorarne ogni reazione in tempo reale. I risultati dei test con vari fluidi refrigeranti sono stati a dir poco eccezionali: hanno misurato un’efficienza termica che batte le barre tradizionali fino a tre volte tanto! Questo non significa solo reattori più sicuri, con minori sollecitazioni sui materiali, ma anche reattori più piccoli e compatti, ma con una potenza di output molto maggiore, insomma, più economici e competitivi.

Certo, ci sono ancora ostacoli da superare, come la necessità di perfezionare la stampa 3D di geometrie così delicate con materiali nucleari, ma i benefici non si fermano solo al calore. Questo design offre vantaggi anche sul fronte della gestione dei neutroni, rendendo l’intero processo di fissione più efficiente e il calore residuo più facile da gestire. I primi a beneficiare di questa svolta saranno probabilmente i microreattori, piccoli e compatti, che potrebbero vedere una vera e propria rivoluzione in termini di sicurezza ed efficienza. È la dimostrazione lampante che, per risolvere i problemi più complessi della tecnologia umana, a volte basta abbassare lo sguardo e chiedere un piccolo suggerimento alla saggezza intramontabile della natura.