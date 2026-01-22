Incidente al locale caldaie scuote lo studio di GTA 6 a Edimburgo

Mentre gran parte di Edimburgo stava ancora cercando di svegliarsi con il primo caffè della giornata, l’atmosfera attorno agli uffici di Rockstar North
si è fatta improvvisamente molto tesa. Lo studio che rappresenta il cuore pulsante della creazione di GTA 6
è stato scosso da un evento che nessuno si sarebbe mai aspettato, specialmente in un momento in cui tutti gli occhi del mondo videoludico sono puntati su quelle finestre. Un’esplosione, partita dal locale caldaie, ha squarciato il silenzio delle cinque del mattino, trasformando quello che doveva essere un tranquillo martedì in una scena da film d’azione, ma purtroppo fin troppo reale.
Edimburgo, fuoco negli uffici Rockstar: riparazioni e lavoro da remoto
La fortuna, in tutta questa dinamica, ha giocato un ruolo fondamentale. A quell’ora, infatti, gli uffici erano praticamente deserti e questo ha evitato che l’incidente si trasformasse in qualcosa di drammatico. Non ci sono stati feriti, e questo è il dettaglio che più di ogni altro permette di raccontare la vicenda con un sospiro di sollievo. I vigili del fuoco sono intervenuti in massa, con sette veicoli schierati tra camion antincendio e unità specializzate, lavorando duramente per oltre due ore solo per domare le fiamme e passare poi alla lunga e delicata fase di messa in sicurezza dell’intera struttura.
Sebbene le prime ricostruzioni parlino di un guasto tecnico alle caldaie, escludendo per ora l’ombra di qualche atto doloso, i danni strutturali sembrano esserci e non sono del tutto trascurabili. L’area è stata transennata e le autorità stanno effettuando controlli approfonditi per capire se la stabilità dell’edificio sia stata compromessa. In un ambiente come quello di Rockstar
, dove la segretezza è tutto e dove ogni singolo computer contiene frammenti di un progetto dal valore incalcolabile, un imprevisto del genere rappresenta un bel grattacapo logistico.
Sicurezza dei dipendenti e produzione sotto controllo
Inevitabilmente, la domanda che sta rimbalzando tra i forum e i social riguarda l’impatto che questo evento potrà avere sulla tabella di marcia di GTA
6. Rockstar North
è lo studio principale dietro al titolo e un intoppo fisico alla sede centrale non è mai una notizia leggera da gestire. È molto probabile che nelle prossime settimane vedremo un ritorno massiccio al lavoro da remoto
per gran parte dello staff, una modalità che ormai il settore ha imparato a gestire bene, ma che comunque richiede un certo sforzo organizzativo quando arriva in modo così improvviso.
In definitiva, anche se la curiosità dei fan è vorace, oggi la notizia più importante non riguarda i frame al secondo o la data d’uscita del prossimo trailer, ma la sicurezza di centinaia di lavoratori che hanno rischiato di trovarsi in una situazione molto più pericolosa. Le mura si riparano e gli impianti si sostituiscono, l’importante è che la squadra sia sana e salva, pronta a tornare al lavoro non appena il fumo si sarà diradato del tutto.