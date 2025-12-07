Iliad TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS: più giga in Italia e in Europa

iliad ha riportato in primo piano le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, due soluzioni pensate per chi utilizza ogni giorno grandi quantità di dati in mobilità e desidera un pacchetto chiaro anche in roaming europeo. Le promozioni restano attivabili fino al 15 gennaio 2026 e sono disponibili sia per nuovi clienti sia per chi sceglie un upgrade dalla propria offerta già attiva, mantenendo il consueto approccio “senza costi nascosti” e con prezzo bloccato nel tempo.

TOP 250 PLUS include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 250 giga di traffico dati su rete 4G, 4G+ e 5G al costo di 9,99 euro al mese. È una soglia che si colloca ai vertici del listino sotto i 10 euro, pensata per chi utilizza lo smartphone per streaming, social, lavoro in mobilità e applicazioni che richiedono un consumo elevato di banda. Per l’estero, l’offerta mette a disposizione 25 giga specifici per l’Unione Europea e i Paesi inclusi nel roaming like at home, così da tenere separato l’uso in Italia dalla navigazione in viaggio. L’ingresso in rete prevede un costo una tantum di 9,99 euro, applicato sia ai nuovi clienti sia a chi effettua il passaggio a TOP 250 PLUS.

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TOP 300 PLUS alza ulteriormente l’asticella: minuti e SMS rimangono illimitati, mentre il pacchetto dati arriva a 300 giga mensili su rete 4G, 4G+ e 5G, con canone di 11,99 euro. Anche in questo caso è presente un bundle dedicato al roaming, pari a 30 giga per l’Europa, pensato per chi viaggia spesso e ha bisogno di una soglia più ampia per email, mappe e applicazioni professionali. Il costo di attivazione resta fissato a 9,99 euro una tantum e l’offerta è disponibile sia in nuova attivazione sia come upgrade per chi è già cliente iliad mobile.

Fibra scontata e concorsi dedicati ai clienti mobile

L’attivazione di TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS permette anche di accedere a condizioni agevolate sulla fibra di casa, con le soluzioni iliadbox e iliadbox super. L’obiettivo è semplificare la gestione di rete fissa e mobile all’interno dello stesso ecosistema, con una connessione domestica ad alta velocità e un canone ridotto per chi abbina le due componenti.

Accanto alle offerte mobile, iliad conferma due iniziative dedicate agli appassionati di calcio. Il concorso “Instant Win”, riservato a chi completa una nuova attivazione entro il 27 dicembre 2025, mette in palio ogni giorno kit del tifoso e un totale di 100 maglie autografate del campionato di Serie A Enilive. Rimane attivo anche “Vinci il calcio con iliad”, rivolto ai clienti esistenti, che consente di concorrere a biglietti VIP con hospitality per le partite della propria squadra del cuore in Serie A Enilive o per la finale di Coppa Italia Frecciarossa, con partecipazione gestita attraverso il sito ufficiale del concorso.