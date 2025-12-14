Iliad rafforza la sua community con Iliadclub e più GIGA condivisi

Con Iliad nasce una nuova formula pensata per consolidare il rapporto con i clienti più affezionati e trasformare la fedeltà in un vantaggio concreto. Dal mercato italiano debutta infatti iliadclub, un’iniziativa che lega in modo diretto la connessione in fibra e le offerte mobile, premiando chi sceglie di restare. L’idea è semplice ma strategica. Chi possiede già una linea fibra Iliad e almeno una SIM mobile può creare un vero e proprio club digitale, coinvolgendo amici, familiari o coinquilini e ottenendo un aumento consistente dei GIGA disponibili ogni mese.

Il progetto si inserisce nella visione di Iliad, che fin dal suo ingresso in Italia ha costruito la propria identità su trasparenza e passaparola. Non a caso l’azienda parla apertamente di community, sottolineando come la crescita sia stata alimentata soprattutto da clienti soddisfatti che hanno consigliato l’operatore ad altri. Con iliadclub questo legame viene formalizzato e premiato, senza modificare il costo delle singole offerte ma potenziandone i contenuti.

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Come funziona Iliad Club e cosa succede quando si entra o si esce

L’accesso a iliadclub è riservato ai clienti Iliad che combinano fibra e mobile, e parte dalla possibilità di creare un gruppo che può includere fino a quattro SIM aggiuntive. La gestione avviene interamente dall’area personale della fibra, rendendo il processo piuttosto lineare anche per chi non ha particolare dimestichezza con le piattaforme digitali. Una volta creato il club, gli utenti invitati, già clienti Iliad o pronti a diventarlo, ricevono l’accesso ai vantaggi a partire dal rinnovo successivo della propria offerta.

Il beneficio principale è l’aumento dei GIGA mensili disponibili, valido sia per la navigazione in Italia sia per il traffico incluso in Europa. Le offerte mobile coinvolte mantengono il prezzo originario. Diventano solo molto più generose in termini di dati, rendendo iliadclub particolarmente interessante per chi utilizza hotspot, streaming o applicazioni ad alto consumo.

La gestione dei pagamenti avviene su un unico metodo scelto dal creatore del club, ma questo non comporta alcuna condivisione di dati personali tra i membri, se non le informazioni strettamente legate agli importi e alle date di rinnovo. Un aspetto rilevante dell’iniziativa Iliad è la libertà in uscita. Chi decide di lasciare il club può farlo senza penalizzazioni, tornando automaticamente a un piano standard con un quantitativo di GIGA comunque elevato rispetto alla media del mercato.