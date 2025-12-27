Iliad rafforza il listino con tre offerte tra 150 e 300 giga a prezzo fisso

C’è una coerenza di fondo che continua a distinguere Iliad nel panorama delle offerte mobili. Anche nel 2025 il gestore sceglie di non moltiplicare le promozioni temporanee, ma di costruire un listino chiaro, leggibile e soprattutto stabile. Le offerte attualmente disponibili seguono tutte questa impostazione e si rivolgono a profili diversi, mantenendo però una promessa comune: lo stesso prezzo, per sempre.

TOP 250 PLUS come punto di equilibrio

Tra le proposte più interessanti spicca TOP 250 PLUS, offerta che rappresenta un compromesso ben calibrato tra quantità di dati e costo mensile. Il prezzo è di 9,99 euro al mese e include 250 GB di traffico dati in 5G, oltre a 25 GB in Europa. Completano il pacchetto minuti senza limiti ed SMS illimitati, elementi ormai centrali nella strategia Iliad.

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È una soluzione pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intenso e vuole sfruttare la rete di nuova generazione, mantenendo però una spesa mensile sotto controllo e facilmente prevedibile.

Giga 150 per chi guarda soprattutto al prezzo

Chi cerca una tariffa più contenuta può orientarsi su Giga 150, proposta a 7,99 euro al mese. In questo caso il traffico dati incluso è pari a 150 GB in 4G, accompagnati da 20 GB in Europa. Anche qui non mancano minuti ed SMS senza limiti, che rendono l’offerta completa nonostante il posizionamento più economico.

Giga 150 si rivolge a chi utilizza lo smartphone quotidianamente ma non sente la necessità del 5G, preferendo una soglia di spesa più bassa senza rinunciare a una dotazione generosa.

TOP 300 PLUS per chi vuole il massimo

Salendo di fascia si incontra TOP 300 PLUS, l’offerta più ricca del listino Iliad. Al costo di 11,99 euro al mese, mette a disposizione 300 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti illimitati ed SMS senza limiti. È la proposta pensata per chi consuma molti dati ogni mese e non vuole preoccuparsi di limiti troppo stretti.

Stesse offerte per nuovi e già clienti

Un aspetto distintivo dell’approccio Iliad riguarda l’accesso alle offerte. Tutte e tre le tariffe possono essere attivate sia dai nuovi utenti sia dai già clienti. Nel caso di clienti già Iliad, però, è necessario che l’offerta attiva abbia un costo inferiore rispetto a quella scelta: 7,99 euro per passare a Giga 150, 9,99 euro per TOP 250 PLUS e 11,99 euro per TOP 300 PLUS.

Il costo di attivazione, comprensivo di SIM, è pari a 9 euro una tantum per tutte le offerte e viene sostenuto solo la prima volta.

Nel complesso, Iliad continua a puntare su una formula riconoscibile, fatta di prezzi chiari, zero rimodulazioni e libertà di scelta anche per chi è già cliente. Una linea coerente che resta uno dei tratti più apprezzati del gestore.