Iliad, la nuova promo Giga 200 a disposizione dei clienti

Iliad non smette di proporre ai propri clienti delle offerte diverse in base alle differenti esigenze. Le tariffe su cui punta principalmente l’operatore francese sono quelle con un elevato volume di dati, ma allo stesso tempo un prezzo competitivo.

Gli utenti sono ormai alla ricerca di due cose fondamentali per quanto riguarda un piano tariffario. La prima è il numero di giga, perché le connessioni sono diventate sempre più intense, mentre la seconda è da attribuire ai costi, che non devono essere eccessivi e soprattutto non devono cambiare nel tempo.

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Iliad soddisfa tutti questi requisiti, ed è proprio per questo che nel tempo è riuscito a conquistare una grossa fetta di popolazione con le sue tariffe imperdibili.

Iliad e la nuova tariffa Giga 200

La nuova promozione proposta da Iliad risulta essere tra le offerte più interessanti nel panorama delle telecomunicazioni italiano. Il piano tariffario si chiama Giga 200 ed è pensato proprio per gli utenti che hanno bisogno di una connessione stabile e veloce, senza però rinunciare a costi contenuti.

La tariffa in questione mette a disposizione ben 200 giga di traffico dati, con tecnologia 5G inclusa. Oltre a ciò sono presenti i classici minuti ed SMS illimitati da utilizzare verso numeri mobili e fissi in Italia. Nell’offerta sono inclusi anche 15 giga di traffico dati in roaming da utilizzare all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Non solo perché c’è anche la possibilità di chiamate internazionali verso numerosi paesi.

Insomma si tratta di un’offerta davvero completa, ma per raggiungere i requisiti richiesti dagli utenti bisogna arrivare al punto centrale, ovvero il prezzo. Anche il costo si rivela estremamente adatto a tutti gli utenti, perché si tratta di soli 9,99 € al mese con prezzo bloccato per sempre. In più per attivare la Sim saranno necessari soltanto 9,99 €. Inclusi nella tariffa, sono poi presenti diversi servizi gratuiti proposti da Iliad, come la portabilità del numero, l’hotspot e altri servizi da non perdere.