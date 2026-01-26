Iliad e la nuova corsa al 5G low cost, un’offerta ESCLUSIVA

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Iliad tra fibra, community e nuove abitudini digitali

Nel mercato sempre più affollato delle telecomunicazioni italiane, Iliad torna a far parlare di sé. In che modo? Con una proposta che mira ad attirare chi cerca stabilità di prezzo e generose soglie di traffico. L’operatore punta su una formula che abbina connettività 5G, minuti e messaggi illimitati e un canone mensile inferiore alla soglia dei 10 euro. La strategia è quella di offrire una soluzione semplice, senza sorprese in bolletta, capace di attrarre sia chi arriva da altri gestori sia chi vuole rivedere al ribasso la propria spesa mensile. L’elemento che più colpisce è la promessa di mantenere invariato il costo nel tempo. Una garanzia che negli ultimi anni è diventata sempre più rara in un settore caratterizzato da rimodulazioni frequenti. A rendere la proposta ancora più interessante contribuisce la possibilità di attivazione rapida, anche in formato digitale, che riduce i tempi di attesa e semplifica il passaggio. Iliad gioca così la carta della trasparenza e della velocità. Entrambi aspetti molto apprezzati soprattutto da un pubblico giovane e da chi utilizza lo smartphone come principale strumento di lavoro e comunicazione.

Iliad tra fibra, community e nuove abitudini digitali

Oltre alla componente mobile, l’offerta si inserisce in un ecosistema più ampio che guarda anche alla connettività domestica. L’abbinamento con la fibra ottica, proposto a condizioni agevolate per i clienti già attivi sul mobile, rafforza l’idea di un pacchetto completo che copre sia la mobilità sia la casa. In contemporanea, Iliad spinge su un modello di condivisione che premia la creazione di piccoli gruppi tra utenti. Incentiva così la collaborazione digitale e aumentando il volume di dati disponibili senza costi aggiuntivi.

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Questo approccio non è soltanto una leva commerciale. Riflette invece un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, sempre più orientati a soluzioni flessibili e personalizzabili. La scelta di mantenere un contributo di attivazione contenuto e una gestione semplificata dei servizi va nella stessa direzione, riducendo le barriere d’ingresso e rendendo il passaggio meno traumatico. In un contesto in cui il traffico dati continua a crescere, spinto da streaming, smart working e applicazioni cloud, Iliad prova a posizionarsi come alternativa solida per chi non vuole rinunciare alle prestazioni del 5G ma nemmeno accettare rincari periodici. Resta ora da vedere come reagiranno i concorrenti e se questa mossa innescherà una nuova fase di competizione sui prezzi e sui servizi.