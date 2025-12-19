Iliad DATI 350: l’offerta solo dati pensata per chi vuole navigare senza limiti

L’offerta Iliad DATI 350 nasce per rispondere a un’esigenza sempre più diffusa. Ovvero quella di avere tanti gigabyte a disposizione senza chiamate e SMS inclusi, con la massima semplicità tariffaria. A 14,99 euro al mese per sempre, l’utente ottiene 350GB in 4G/4G+ sulla rete iliad, con un costo di attivazione SIM di 9,99 euro. La filosofia è quella che ha reso iliad riconoscibile sul mercato italiano. Nessun vincolo, nessun costo nascosto e condizioni chiare fin dal primo giorno.

. Superata la soglia mensile di 350GB, la navigazione continua solo previo consenso esplicito dell’utente, al costo di 0,90 euro ogni 100 MB, evitando così addebiti automatici indesiderati. Trattandosi di un piano solo dati, chiamate e SMS non sono inclusi, ma restano disponibili a consumo a 0,28 euro al minuto e 0,28 euro per SMS, sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea.

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Roaming UE, trasparenza e utilizzo ideale dell’offerta Iliad DATI 350

Un punto di forza di iliad DATI 350 è la gestione del roaming in UE, che include 19GB dedicati utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea senza costi extra. Questo aspetto rende la proposta particolarmente interessante per chi viaggia spesso per lavoro o studio, oppure per chi utilizza dispositivi connessi anche fuori dall’Italia. Una volta superata la soglia dei 19 GB in UE, viene applicato il sovrapprezzo regolamentato di 0,001586 euro per MB, in conformità con la normativa europea sul “roam like at home”.

Iliad applica inoltre politiche di utilizzo corretto previste dalla regolamentazione UE, come il monitoraggio della prevalenza di traffico in Italia rispetto all’estero su un periodo minimo di quattro mesi, tutelando l’equilibrio del servizio. Dal punto di vista pratico, DATI 350 è ideale per chi lavora in smart working, per studenti universitari fuori sede, per seconde case senza linea fissa o per chi cerca una connessione mobile stabile e abbondante. Tutti i servizi essenziali, come il controllo del credito residuo, la gestione dell’offerta e la verifica dei consumi, sono inclusi gratuitamente e accessibili tramite l’app iliad.