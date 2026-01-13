Iliad: ancora disponibili le tre offerte fino a 300 GB in 5G

Il listino di Iliad continua a ruotare attorno a un concetto semplice ma centrale: tanto traffico dati, costi chiari e nessuna variazione nel tempo. Le offerte attualmente disponibili seguono tutte questa impostazione, pur rivolgendosi a profili di consumo differenti.

Tra le proposte in evidenza, tre soluzioni rappresentano bene l’approccio di Iliad, coprendo fasce di prezzo e utilizzo diverse senza cambiare filosofia.

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TOP 250 PLUS e il 5G come standard

TOP 250 PLUS è una delle offerte più complete del listino. Al suo interno sono inclusi minuti illimitati, SMS senza limiti e 250 GB di traffico dati in 5G, accompagnati da 25 GB utilizzabili in Europa. Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese, una cifra che resta invariata nel tempo.

Questa offerta può essere scelta sia dai nuovi utenti sia dai già clienti Iliad, a condizione che questi ultimi provengano da una tariffa con costo inferiore, in questo caso pari a 7,99 euro.

Giga 150 per chi guarda all’essenziale

Giga 150 è pensata per chi cerca un equilibrio tra prezzo e quantità di dati. L’offerta include 150 GB in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti, con 20 GB dedicati al traffico in Europa. Il canone mensile è di 7,99 euro, posizionandosi come la proposta più accessibile del gruppo.

Anche in questo caso, l’attivazione è aperta a nuovi clienti e a chi è già in Iliad con un’offerta più economica.

TOP 300 PLUS e il massimo della dotazione

Per chi non vuole compromessi sulla quantità di giga, TOP 300 PLUS mette sul piatto 300 GB in 5G, sempre con minuti ed SMS illimitati. Il prezzo è di 11,99 euro al mese, fisso nel tempo, e rappresenta la soluzione più generosa dell’attuale portafoglio Iliad. Per quanto riguarda il costo di attivazione tutte le offerte di Iliad hanno lo stesso prezzo, ovvero quello di 9 euro da pagare solo la prima volta. Il prezzo delle offerte sarà uguale per sempre.