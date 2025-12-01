Il nuovo volto creativo di Ikea nel mondo audio

Ikea torna al centro della scena con una collezione audio che punta a mescolare estetica e funzioni moderne. La nuova linea di speaker è frutto della collaborazione con la designer Tekla Evelina Severin e rappresenta un passo importante verso un’offerta più colorata e versatile. L’azienda svedese, ormai attiva anche nel settore dell’intrattenimento, propone infatti dispositivi pensati per integrarsi nei vari ambienti della casa senza rinunciare alla qualità sonora.

Il fulcro della collezione è rappresentato dai Solskydd, speaker Bluetooth rotondi disponibili in tre dimensioni e progettati per essere sia oggetti decorativi sia strumenti musicali. Il modello più piccolo è dotato di batteria ricaricabile e può essere spostato facilmente, mentre le varianti più grandi sono pensate per chi preferisce un elemento fisso da parete. Tutti presentano motivi geometrici multicolor, fedeli allo stile vivace di Ikea, anche se non mancherà una versione completamente bianca per chi preferisce un look più sobrio. Gli speaker possono essere collegati tra loro per creare un sistema multi-dispositivo gestito tramite Bluetooth, con funzioni pratiche come Spotify Tap.

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Ikea amplia la collezione con lampade-speaker e nuovi accessori

Accanto agli speaker tradizionali, Ikea presenta anche le lampade Kulglass, oggetti ibridi che uniscono illuminazione e riproduzione audio in un unico prodotto. Il paralume, ispirato al gelato soft-serve, introduce una forma giocosa e originale, mentre la base integra uno speaker con una semplice manopola per regolare il volume. Anche in questo caso, i colori proposti seguono la stessa filosofia visiva della designer scandinava.

La famiglia di prodotti si completa con un aggiornamento del modello Vappeby, lo speaker compatto e impermeabile che negli ultimi anni ha riscosso grande successo. La nuova versione mantiene le caratteristiche principali, migliorandone l’estetica grazie ai colori della nuova collezione. Insieme agli speaker, Ikea introduce anche nuovi cavi intrecciati progettati per durare e adattarsi al resto delle novità. I Solskydd arriveranno sul mercato a dicembre con prezzi che variano in base alla dimensione, mentre le lampade Kulglass saranno disponibili a una cifra leggermente superiore.

Le date precise dipenderanno dai singoli mercati, ma Ikea conferma che la distribuzione sarà globale e avverrà sia nei negozi fisici sia online. La nuova collezione conferma ancora una volta la volontà dell’azienda di far dialogare design semplice, funzionalità e innovazione.