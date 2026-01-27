Il nuovo accessorio Samsung che accompagna i Galaxy S26

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Siamo ormai entrati in quella fase dell’anno in cui chi segue il mondo della tecnologia inizia a sentire un certo fermento nell’aria. Il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S26 è dietro l’angolo e, come da copione, la macchina dei leak sta lavorando a pieno regime per non lasciarci nemmeno un briciolo di sorpresa. Eppure, quest’anno l’attenzione non è catalizzata soltanto dai telefoni in sé. C’è un piccolo accessorio che sta facendo parlare di sé quasi quanto i protagonisti principali, e non è il solito paio di cuffie o uno smartwatch. Si tratta di un power bank magnetico che sembra voler finalmente portare l’ordine nel caos dei cavetti che tutti noi ci portiamo in borsa.
Samsung prepara un accessorio Qi2 per i Galaxy S26
Se ci pensi, la ricarica è sempre stata il tallone d’Achille della nostra vita digitale. Samsung però sembra aver deciso di affrontare il problema con una certa eleganza, puntando tutto sullo standard Qi2. Per chi non mastica pane e tecnologia ogni giorno, stiamo parlando di quella magia magnetica che permette al caricabatterie di “saltare” addosso al telefono nel punto esatto, senza dover fare i chirurghi per centrare la bobina wireless. Le immagini trapelate grazie a WinFuture ci mostrano un oggetto, l’EB-U2500, che non è solo funzionale ma sembra quasi un’estensione del design degli S26. Ha linee pulite, un aspetto curato e quella praticità che ti fa dire: “Ok, questo lo voglio”.
Entrando un po’ nel tecnico, non stiamo parlando di un mostro di potenza che può ricaricare il tuo portatile, ma di un compagno di viaggio pensato per le emergenze. Con i suoi 5.000 mAh, l’obiettivo è darti quel boost necessario per non restare a piedi durante una serata fuori o una giornata di lavoro particolarmente intensa. La cosa interessante è la flessibilità: puoi attaccarlo magneticamente e goderti i 15 W senza fili, oppure, se hai davvero fretta, collegare un cavo e salire a 20 W. Ma il vero tocco di classe, quello che dimostra che qualcuno in Samsung ha pensato davvero all’uso quotidiano, è il braccetto pieghevole sul retro. Trasformare il power bank in un supporto da tavolo mentre ricarichi il telefono è una di quelle piccole comodità che, una volta provate, rendono difficile tornare indietro, specialmente se ami guardare video o fare videochiamate senza dover tenere il dispositivo in mano.
Samsung prova a mettere ordine nella ricarica wireless
Certo, il prezzo di circa 60 euro farà discutere, perché sappiamo bene che il mercato è pieno di alternative più economiche. Però qui il discorso è diverso: si paga l’integrazione, la sicurezza di un accessorio originale e la comodità di un sistema che si aggancia perfettamente al tuo nuovo, costoso flagship. Resta da vedere come si comporterà nell’uso reale e se riuscirà a convincere anche chi, finora, ha sempre guardato con scetticismo alla ricarica wireless. Non manca molto al 25 febbraio per scoprire se questo piccolo “mattoncino” diventerà il miglior amico del tuo prossimo smartphone.