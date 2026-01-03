Il GH9 di ALLIWAVA: ecco il mini PC a prisma con ben 32GB di RAM

Il GH9 di ALLIWAVA sceglie una strada visiva distante dalla consuetudine del settore. La scocca a prisma con base esagonale irregolare di questo mini PC tanto particolare genera un impatto immediato, quasi scultoreo, pensato per essere una sorta di opera d’arte. La possibilità di collocazione sia in verticale sia in orizzontale consente un’integrazione flessibile negli spazi di lavoro, senza sacrificare stabilità o accessibilità. L’estetica non resta un esercizio stilistico fine a sé stesso: il telaio compatto lascia intuire un’attenzione precisa alla gestione termica, elemento cruciale quando si parla di componenti di fascia alta concentrati in pochi centimetri.

Espandibilità, porte e prezzo

All’interno del mini PC trova spazio l’Intel Core i9-12900HK, processore con 14 core introdotto nel 2022 e ancora oggi capace di sostenere carichi intensi. L’assenza di una scheda grafica dedicata indirizza il GH9 verso un utilizzo orientato alla produttività avanzata, alla creazione di contenuti e all’emulazione, lasciando ai titoli leggeri o meno recenti il compito di sfruttare la GPU integrata. Il raffreddamento attivo assume un ruolo centrale nel mantenere prestazioni stabili, dimostrando come la dissipazione sia stata trattata con attenzione. L’accesso agevole ai componenti interni agevola interventi di manutenzione e sostituzione, rafforzando l’idea di un mini PC pensato anche per utenti esperti.

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Il GH9 viene proposto con 32 GB di RAM e un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 1 TB, entrambi sostituibili. La memoria supporta un’espansione fino a 64 GB, mentre lo storage può essere aggiornato con facilità. Sul fronte della connettività emerge una dotazione ricca: DisplayPort, HDMI e Thunderbolt 4 permettono il collegamento simultaneo di tre monitor. La porta Thunderbolt 4 consente anche l’uso di una GPU esterna, tenendo conto delle limitazioni di banda. Completano il quadro diverse USB 3.2, due Ethernet da 2,5 Gbps, WiFi 6 e Bluetooth 5.0, coprendo esigenze professionali e domestiche. Il prezzo di lancio di 659 dollari, convertiti nella stessa cifra in euro su Geekbuying, accompagna una disponibilità immediata che accentua l’appeal di un mini PC deciso a lasciare il segno.