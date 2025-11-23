Il chip N1 del iPhone 17 cambia la sfida Wi-Fi tra i top di gamma

La discussione sulle prestazioni Wi-Fi sta diventando centrale nel panorama mobile. L’arrivo del chip N1 sugli iPhone 17 ha segnato un cambiamento profondo nelle analisi pubblicate dopo il lancio. I dati raccolti da Speedtest mostrano differenze nette tra la soluzione Apple e le implementazioni Wi-Fi 7 presenti sui modelli Android più evoluti. Il nuovo chip unisce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread in un’unica struttura, semplificando la gestione delle connessioni. Rimane però il limite dei 160 MHz, mentre i principali rivali Android dispongono di canali più larghi. Nonostante questo vincolo, la famiglia iPhone 17 registra un forte aumento delle velocità mediane rispetto agli iPhone 16. I download passano da 236,46 Mbps a 329,56 Mbps, mentre gli upload superano i cento Mbps. Le differenze diventano ancora più evidenti nelle situazioni difficili. Il decimo percentile cresce del sessanta per cento, indicando una stabilità superiore in condizioni congestionate.

Il confronto diretto con Android evidenzia un equilibrio più complesso. Pixel 10 Pro mantiene la velocità mediana globale più alta con 335,33 Mbps. Gli iPhone 17 però dominano nella fascia bassa con risultati migliori quando il segnale è fragile. Questa dinamica mostra due strategie distinte nella gestione del Wi-Fi. Apple punta su coerenza e stabilità, mentre alcuni produttori Android privilegiano i picchi massimi. Le differenze aumentano nelle singole regioni. In Nord America gli iPhone 17 ottengono prestazioni elevate anche senza supporto ai canali da 320 MHz. In altre aree emergono protagonisti inattesi. Xiaomi 15T Pro brilla negli upload e supera il gigabit in certi scenari. Le latenze restano tra le più basse del settore grazie all’architettura MediaTek.

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iPhone 17 va veloce ma la diffusione irregolare del Wi-Fi 7 impatta sulle prestazioni mondiali

Il passaggio da Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7 porta miglioramenti importanti nei modelli Android analizzati. Le velocità mediane aumentano in modo netto e il divario tra le bande da cinque e sei gigahertz risulta marcato. Molti produttori investono nelle funzioni avanzate come il Multi-Link Operation, che permette un uso simultaneo di più frequenze. La diffusione della banda a sei gigahertz però rimane poco uniforme. Negli Stati Uniti il venti per cento dei test dei Galaxy S25 utilizza questa banda. In Europa e nel Nord-Est asiatico la quota scende visibilmente.

Questo scenario riduce l’impatto del limite del chip N1, che mantiene prestazioni solide anche senza i canali da 320 MHz. Gli iPhone 17 ottengono risultati particolarmente convincenti nei Paesi con reti in fibra molto diffuse. Il quadro complessivo conferma che la qualità delle infrastrutture incide quanto la tecnologia dei chip. La competizione resta aperta e dipende sempre più dal contesto in cui gli smartphone vengono utilizzati.