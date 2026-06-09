Idrogeno verde dall’acqua di mare: la svolta dei laboratori scozzesi

Idrogeno verde ricavato direttamente dall’acqua di mare, senza passaggi di purificazione costosi e complicati: è questa la promessa che arriva dai laboratori scozzesi, dove una nuova tecnologia potrebbe cambiare le carte in tavola per la produzione di combustibili puliti. L’idea di base è tanto semplice quanto ambiziosa, ovvero generare questo gas leggerissimo prendendo l’acqua marina così com’è, salata e ricca di impurità, e trasformandola in carburante senza intaccare le riserve di acqua dolce del pianeta.

Perché l’acqua di mare cambia tutto

Il punto più interessante riguarda proprio il consumo di risorse, che fino a oggi ha rappresentato il vero tallone d’Achille della produzione di idrogeno ecologico. Per ottenere appena un chilogrammo di questo gas attraverso l’elettrolisi, cioè la separazione delle molecole d’acqua usando energia elettrica pulita, servono più di trentadue litri di acqua dolce. Un numero che, moltiplicato su scala industriale, diventa rapidamente insostenibile, soprattutto in zone del mondo dove l’acqua potabile è già una risorsa preziosa.

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L’innovazione scozzese aggira questo ostacolo lavorando direttamente con l’acqua marina. Niente più impianti di desalinizzazione, niente filtri sofisticati, niente catene di trattamento che fanno lievitare i costi. Si elimina così uno dei processi più onerosi dell’intera filiera, rendendo il combustibile verde potenzialmente molto più economico e accessibile rispetto a quanto si pensasse possibile fino a poco tempo fa.

Dove può fare la differenza

A chi serve davvero tutto questo? La risposta sta nei settori che le batterie elettriche tradizionali faticano a sostenere. Pensiamo all’industria pesante, dove i processi richiedono enormi quantità di energia, oppure ai voli intercontinentali, per i quali una batteria al litio non basterebbe mai a coprire le distanze senza diventare un peso ingestibile. L’idrogeno, leggero e dall’alta densità energetica, si candida come alternativa concreta proprio in questi ambiti.

La possibilità di produrlo partendo dal mare, una risorsa praticamente illimitata, apre uno scenario diverso. Le coste diventerebbero potenziali punti di produzione, sfruttando una materia prima che non manca e che non sottrae nulla alle comunità che hanno bisogno di acqua dolce per bere e per l’agricoltura. È un cambio di prospettiva che potrebbe spostare l’asticella, almeno per quanto riguarda i costi e la sostenibilità dell’intero processo.

La tecnologia, sviluppata dai ricercatori scozzesi, punta quindi a unire due esigenze che finora sembravano in contrasto: produrre carburante pulito su larga scala e farlo senza prosciugare le riserve idriche. Se le promesse verranno mantenute, l’idrogeno ricavato dall’acqua salata potrebbe diventare una delle vie più battute per alimentare i comparti più energivori del nostro tempo, quelli che oggi restano legati ai combustibili fossili per mancanza di alternative valide.

Il consumo di oltre trentadue litri di acqua dolce per ogni chilogrammo di gas prodotto resta il dato che meglio spiega quanto fosse necessario trovare una strada diversa. E l’acqua di mare, abbondante e gratuita, sembra proprio la candidata ideale per riscrivere queste regole.