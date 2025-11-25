Non tutti i giochi richiedono decine di ore e un wiki per tenere traccia della trama. A volte, le migliori esperienze di gioco sono brevi, piacevoli e perfettamente complete. Nintendo, il maestro del divertimento immediato, offre numerosi titoli che puoi completare in una sola seduta senza sacrificare la profondità o la qualità. Che tu abbia un sabato pigro o voglia semplicemente una storia da completare prima di tornare a lavoro il lunedì, questi sono i giochi Nintendo per cui vale la pena riservare qualche ora.

Perché i giochi brevi hanno un impatto diverso

I giochi che rispettano il tuo tempo hanno un fascino speciale. Al posto di mondi aperti tentacolari e missioni infinite, questi titoli offrono una brillantezza condensata. Ogni meccanica è precisa, ogni livello è ben studiato ed è possibile terminarli in un solo pomeriggio. È come guardare un bel film invece di iniziare una serie TV di 12 stagioni: si ottiene l’arco narrativo completo, la ricompensa emotiva e la soddisfazione di vedere i titoli di coda senza stancarsi.

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Se sei il tipo di giocatore che vuole concedersi un’avventura veloce senza spendere una fortuna, acquistare una ricarica CASHlib online e caricare il tuo saldo Nintendo eShop è molto facile. In questo modo, potrai giocare a questi gioielli in una sola seduta ogni volta che ne avrai voglia.

Super Mario Bros. 3 (NES, Switch Online)

La magia classica di Mario distillata in uno dei migliori platform mai realizzati. È possibile completare Super Mario Bros. 3 in meno di tre ore se si sa come usare i fischietti warp. Ma anche giocando normalmente, è abbastanza breve da poter essere completato in un solo giorno. Ogni livello è ricco di creatività, e lo scontro finale contro Bowser è ancora epico a distanza di decenni.

Journey (disponibile su Switch eShop)

Originariamente un successo per PlayStation, Journey è approdato su Switch e si adatta perfettamente alla piattaforma. È un’altalena emotiva che dura circa due ore, ma offre una delle esperienze più commoventi nel mondo dei videogiochi. Privo di dialogo, Journey dimostra che non servono parole per raccontare una storia potente.

Donkey Kong Country (SNES, Switch Online)

Per i giocatori che amano le sfide. Donkey Kong Country è veloce, serrato e ricco di livelli memorabili. Gli speedrunner lo completano in meno di un’ora, ma anche i giocatori occasionali possono finirlo in un pomeriggio. La colonna sonora è leggendaria, i comandi sono fluidi e la piattaforma è il massimo del design Nintendo degli anni ’90.

Firewatch (Switch eShop)

Un gioco narrativo che sembra un film indipendente. Ambientato nella natura selvaggia del Wyoming, Firewatch parla di mistero, solitudine e relazioni umane. Dura circa quattro o cinque ore, perfetto per una sola sessione. I dialoghi e l’atmosfera rivaleggiano con quelli delle serie TV di prestigio, rendendolo uno dei giochi brevi più coinvolgenti che si possano provare sulla console Nintendo.

Kirby’s Dream Land (Game Boy, Switch Online)

Se hai solo un’ora a disposizione, la primissima avventura di Kirby è il gioco perfetto. A differenza delle sue avventure successive, l’originale Kirby’s Dream Land è piacevolmente breve e facile da completare. È allegro, colorato e spensierato, esattamente ciò che si desidera da una breve sessione di gioco Nintendo.

Perché non dovresti trascurare questi gioielli

Completare un gioco in una sola sessione non lo rende meno prezioso. Anzi, questi giochi spesso lasciano un’impressione più forte perché trasmettono il loro messaggio senza riempitivi. Sono progettati per essere memorabili dall’inizio alla fine, ed è per questo che molti di essi sono ancora apprezzati a distanza di decenni.

Quindi, la prossima volta che vorrai completare un gioco senza dedicargli settimane della tua vita, prova uno di questi classici Nintendo. E quando sarai pronto per acquistarli, sappi che il mercato digitale Eneba rende più facile che mai scegliere avventure brevi e piacevoli che si adattano perfettamente ai tuoi impegni.