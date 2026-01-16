Samsung Galaxy S25: ancora tra gli smartphone più richiesti e apprezzati

Se si guarda solo alle specifiche tecniche dei Samsung Galaxy S25 lo scenario potrebbe risultare deludente. Si parla di batterie che non rispettano gli standard, fotocamere che cambiano poco o nulla rispetto alla generazione precedente, display che restano ancorati a scelte tecniche considerate conservative. Ed è proprio da qui che nasce il paradosso: mentre la bolla tech li archivia come un mezzo passo falso, il mercato reale sta raccontando una storia diversa. Fuori dai forum, dai commenti sotto i video e dalle comparazioni, i Galaxy S25 stanno vendendo come non accadeva da anni. I dati condivisi da Ice Universe, basati sulle analisi di Counterpoint Research e Hana Financial Investment, mostrano uno scenario piuttosto eloquente. La serie S25 non solo ha avuto un lancio solido, ma è riuscita a mantenere una curva di vendite stabile nel tempo. Ciò al punto da invertire la tendenza dopo diversi mesi dal debutto.

Samsung: ecco i dati sulle vendite dei Galaxy S25

Normalmente, uno smartphone Android dà il meglio di sé nelle prime settimane, poi viene lentamente oscurato da nuovi modelli, sconti aggressivi della concorrenza e annunci più accattivanti. Con i Galaxy S25, invece, è successo l’opposto. A circa sette mesi dal lancio le vendite hanno ricominciato a crescere, tornando addirittura ai livelli del secondo mese. Un evento praticamente inedito per Samsung.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tale scenario spiega anche perché Samsung possa permettersi di affrontare con calma un lancio posticipato dei Galaxy S26. Se gli S25 continuano a vendere, non c’è fretta di sostituirli. Il problema, però, resta sullo sfondo ed è impossibile ignorarlo troppo a lungo: la concorrenza Android non è mai stata così aggressiva. Samsung, per ora, si gode il risultato. Gli S25 stanno andando meglio di quanto chiunque si aspettasse. La vera domanda, però, è se tale equilibrio potrà reggere ancora a lungo. Per il momento, però, i numeri parlano a favore dei modelli S25.