Samsung Galaxy S25: ancora tra gli smartphone più richiesti e apprezzati

Se si guarda solo alle specifiche tecniche dei Samsung Galaxy S25 lo scenario potrebbe risultare deludente. Si parla di batterie che non rispettano gli standard, fotocamere che cambiano poco o nulla rispetto alla generazione precedente, display che restano ancorati a scelte tecniche considerate conservative. Ed è proprio da qui che nasce il paradosso: mentre la bolla tech li archivia come un mezzo passo falso, il mercato reale sta raccontando una storia diversa. Fuori dai forum, dai commenti sotto i video e dalle comparazioni, i Galaxy S25 stanno vendendo come non accadeva da anni. I dati condivisi da Ice Universe, basati sulle analisi di Counterpoint Research e Hana Financial Investment, mostrano uno scenario piuttosto eloquente. La serie S25 non solo ha avuto un lancio solido, ma è riuscita a mantenere una curva di vendite stabile nel tempo. Ciò al punto da invertire la tendenza dopo diversi mesi dal debutto.
Samsung: ecco i dati sulle vendite dei Galaxy S25
Normalmente, uno smartphone Android dà il meglio di sé nelle prime settimane, poi viene lentamente oscurato da nuovi modelli, sconti aggressivi della concorrenza e annunci più accattivanti. Con i Galaxy S25, invece, è successo l’opposto. A circa sette mesi dal lancio le vendite hanno ricominciato a crescere, tornando addirittura ai livelli del secondo mese. Un evento praticamente inedito per Samsung.
Tale scenario spiega anche perché Samsung possa permettersi di affrontare con calma un lancio posticipato dei Galaxy S26. Se gli S25 continuano a vendere, non c’è fretta di sostituirli. Il problema, però, resta sullo sfondo ed è impossibile ignorarlo troppo a lungo: la concorrenza Android non è mai stata così aggressiva. Samsung, per ora, si gode il risultato. Gli S25 stanno andando meglio di quanto chiunque si aspettasse. La vera domanda, però, è se tale equilibrio potrà reggere ancora a lungo. Per il momento, però, i numeri parlano a favore dei modelli S25.