Hyundai SmartSense trasforma la sicurezza in un ecosistema intelligente

La sicurezza nelle automobili moderne sta cambiando profondamente. Con Hyundai SmartSense, il concetto tradizionale di protezione si amplia fino a diventare un sistema tecnologico capace di osservare l’ambiente circostante, interpretare le situazioni di guida e intervenire quando necessario.

Il percorso non riguarda più soltanto elementi come airbag, cinture o strutture progettate per assorbire gli urti, ma introduce una nuova generazione di strumenti dedicati alla prevenzione. L’obiettivo è ridurre la possibilità che un evento critico si verifichi, aumentando il livello di consapevolezza del conducente durante ogni fase del viaggio.

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La suite sviluppata da Hyundai riunisce diversi sistemi di assistenza alla guida che lavorano insieme attraverso una rete composta da sensori, telecamere, radar e software. Una presenza costante ma discreta, progettata per migliorare la sicurezza di chi si trova a bordo e degli altri utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti.

Hyundai SmartSense: una rete di tecnologie sempre attive

Il valore principale di SmartSense nasce dall’integrazione tra più funzioni dedicate ai diversi scenari quotidiani. La sicurezza viene affrontata in modo completo, dalla guida in città ai percorsi autostradali, fino alle manovre negli spazi più stretti. Tra i sistemi più importanti figura il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), una tecnologia in grado di riconoscere veicoli, pedoni e ciclisti davanti alla vettura. Quando individua una situazione potenzialmente pericolosa, il sistema può supportare il conducente intervenendo sulla frenata, anche durante scenari complessi come incroci o svolte urbane.

Per mantenere il controllo della traiettoria intervengono invece Lane Keeping Assist (LKA) e Lane Following Assist (LFA), pensati per aiutare il veicolo a rimanere correttamente all’interno della corsia. Una funzione particolarmente utile nei viaggi più lunghi, dove contribuisce a rendere la guida più confortevole.

La protezione laterale viene affidata al Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), affiancato su alcuni modelli dal Blind-Spot View Monitor (BVM). Questi strumenti permettono di controllare le aree normalmente escluse dalla visuale del conducente, segnalando possibili rischi durante cambi di corsia o apertura delle portiere.

Dalla prevenzione alla protezione nelle manovre quotidiane

La sicurezza secondo Hyundai continua anche nelle situazioni a bassa velocità, dove spesso possono verificarsi piccoli incidenti. Durante le manovre in retromarcia entrano in gioco sistemi come il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) e il Surround View Monitor (SVM). Queste tecnologie aiutano a individuare ostacoli o veicoli in avvicinamento quando la visibilità è limitata, come durante l’uscita da un parcheggio o da un garage.

A completare il pacchetto c’è il Parking Collision-Avoidance Assist – Rear (PCA-R), progettato per rilevare elementi presenti nella zona posteriore della vettura. Il sistema può fornire avvisi visivi e acustici e, se necessario, attivare una frenata automatica per contribuire a evitare urti contro ostacoli, pareti o altri veicoli.

ADAS e futuro della mobilità intelligente

L’evoluzione dei sistemi ADAS sta già producendo effetti concreti sul settore automotive. Secondo le stime citate da Hyundai, l’introduzione sempre più ampia delle tecnologie di sicurezza obbligatorie potrebbe contribuire a salvare migliaia di vite e ridurre gli incidenti più gravi nei prossimi anni. Anche gli studi dedicati agli strumenti di assistenza alla guida evidenziano il potenziale di soluzioni come frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio degli ostacoli. Queste tecnologie diventano così un elemento fondamentale per una mobilità più consapevole.

La strategia del marchio coreano si collega alla visione “Progress for Humanity”, un approccio che mette l’innovazione al servizio delle persone. In questa prospettiva, l’auto del futuro non sarà definita soltanto dalle prestazioni, ma dalla capacità di offrire esperienze più sicure, semplici e intuitive.