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Hyundai, ricaricare l’auto deve essere veloce quanto fare un pieno di benzina

Le nuove tecnologie di ricarica di Hyundai puntano a rendere i viaggi con veicoli elettrici più fluidi e veloci.

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 1 Minuti lettura
ricarica Hyundai

Hyundai sta puntando ad una ricarica che sia veloce quanto le ricariche tradizionali. Non si tratta più solo di aumentare l’autonomia o migliorare le batterie, ma di ridurre drasticamente i tempi di attesa. Per questo il gruppo coreano sta lavorando su nuove tecnologie di ricarica ad altissima potenza, con un target ben preciso: raggiungere e superare i 400 kW.

Perché un salto di potenza è necessario per i veicoli Hyundai

Le attuali colonnine HPC più diffuse si attestano tra 150 e 350 kW. Una soglia importante, ma non ancora sufficiente per avvicinarsi davvero all’esperienza “plug-and-go” che molti automobilisti desiderano. Hyundai è convinta che la soglia dei 400 kW rappresenti il punto di svolta per rendere i viaggi con veicoli elettrici fluidi quanto quelli con motori standard.

Un sistema di ricarica di questo livello permetterebbe di recuperare centinaia di chilometri in pochi minuti, riducendo l’ansia da autonomia e rendendo più semplice convincere gli indecisi a fare il salto verso l’elettrico.

Nuove batterie e nuove colonnine: si evolve tutta la filiera

Per arrivare a questi numeri non basta potenziare le colonnine. Servono anche batterie in grado di sopportare cariche di corrente molto più elevate senza degradarsi. Hyundai sta infatti lavorando su:

  • celle di nuova generazione più robuste e più sicure;

  • sistemi di gestione termica ottimizzati, fondamentali per gestire la potenza extra;

  • piattaforme 800V già molto evolute, che saranno ulteriormente potenziate.

Parallelamente, l’azienda è impegnata nella crescita delle infrastrutture ad alta potenza, anche tramite partnership con altri operatori.

L’esperienza dell’utente al centro

L’obiettivo finale è rendere l’auto elettrica un’esperienza che non scende a compromessi. Hyundai vuole che una sosta di ricarica si trasformi in una pausa di pochi minuti, non in mezz’ora abbondante. Questo significa maggiore libertà per chi viaggia, meno tempi morti e una percezione più positiva delle auto elettriche.

Quando arriveranno i 400 kW?

Le prime implementazioni dovrebbero veder la luce nei prossimi anni, in parallelo con le nuove generazioni di modelli elettrici dell’azienda. La tecnologia è in sviluppo, ma richiede ancora test, collaborazione con i fornitori e un potenziamento dell’infrastruttura pubblica. L’obiettivo è rendere la ricarica ultrarapida la nuova normalità, accelerando la transizione elettrica e mettendo la concorrenza di fronte a un nuovo standard di riferimento.

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