Hyundai, ricaricare l’auto deve essere veloce quanto fare un pieno di benzina

Hyundai sta puntando ad una ricarica che sia veloce quanto le ricariche tradizionali. Non si tratta più solo di aumentare l’autonomia o migliorare le batterie, ma di ridurre drasticamente i tempi di attesa. Per questo il gruppo coreano sta lavorando su nuove tecnologie di ricarica ad altissima potenza, con un target ben preciso: raggiungere e superare i 400 kW.

Perché un salto di potenza è necessario per i veicoli Hyundai

Le attuali colonnine HPC più diffuse si attestano tra 150 e 350 kW. Una soglia importante, ma non ancora sufficiente per avvicinarsi davvero all’esperienza “plug-and-go” che molti automobilisti desiderano. Hyundai è convinta che la soglia dei 400 kW rappresenti il punto di svolta per rendere i viaggi con veicoli elettrici fluidi quanto quelli con motori standard.

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Un sistema di ricarica di questo livello permetterebbe di recuperare centinaia di chilometri in pochi minuti, riducendo l’ansia da autonomia e rendendo più semplice convincere gli indecisi a fare il salto verso l’elettrico.

Nuove batterie e nuove colonnine: si evolve tutta la filiera

Per arrivare a questi numeri non basta potenziare le colonnine. Servono anche batterie in grado di sopportare cariche di corrente molto più elevate senza degradarsi. Hyundai sta infatti lavorando su:

celle di nuova generazione più robuste e più sicure;

sistemi di gestione termica ottimizzati, fondamentali per gestire la potenza extra;

piattaforme 800V già molto evolute, che saranno ulteriormente potenziate.

Parallelamente, l’azienda è impegnata nella crescita delle infrastrutture ad alta potenza, anche tramite partnership con altri operatori.

L’esperienza dell’utente al centro

L’obiettivo finale è rendere l’auto elettrica un’esperienza che non scende a compromessi. Hyundai vuole che una sosta di ricarica si trasformi in una pausa di pochi minuti, non in mezz’ora abbondante. Questo significa maggiore libertà per chi viaggia, meno tempi morti e una percezione più positiva delle auto elettriche.

Quando arriveranno i 400 kW?

Le prime implementazioni dovrebbero veder la luce nei prossimi anni, in parallelo con le nuove generazioni di modelli elettrici dell’azienda. La tecnologia è in sviluppo, ma richiede ancora test, collaborazione con i fornitori e un potenziamento dell’infrastruttura pubblica. L’obiettivo è rendere la ricarica ultrarapida la nuova normalità, accelerando la transizione elettrica e mettendo la concorrenza di fronte a un nuovo standard di riferimento.