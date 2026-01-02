Hyundai punta tutto sulla guida autonoma

Nel mercato delle auto elettriche, Hyundai ha già dimostrato di saper competere ad alti livelli, costruendo una reputazione solida su efficienza, design e architetture di ricarica avanzate. Sul fronte della guida autonoma, però, si è mossa con maggiore cautela, lasciando spazio ad altri protagonisti come Tesla, Waymo e General Motors. Una distanza però che ora Hyundai intende colmare, come dimostra il recente test condotto su un prototipo di Hyundai-Ioniq 6 dotato di un sistema di guida autonoma end-to-end. Alla guida c’era Euisun Chung.

Il progetto nasce all’interno di 42dot, realtà specializzata nello sviluppo software per la mobilità autonoma. La piattaforma testata integra in un unico cervello artificiale i dati provenienti da LiDAR, radar e telecamere, superando l’approccio tradizionale per affidare tutte le decisioni di guida a un’unica intelligenza artificiale. Una scelta importante, che promette maggiore fluidità e capacità di apprendimento, ma che prevede anche complessità tecniche rilevanti.

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Hyundai tra partnership, robotica e visione industriale

La spinta verso una soluzione proprietaria non significa però isolamento. Hyundai continua a muoversi su più fronti, collaborando con partner come Motional e Aptiv, con cui ha già portato su strada veicoli autonomi. Allo stesso tempo, il gruppo fornisce piattaforme a operatori esterni e si prepara a entrare nelle linee dei robotaxi di altri attori globali. È una strategia ibrida, che tiene insieme sperimentazione, visibilità commerciale e accumulo di dati reali, fondamentali per affinare gli algoritmi.

Il quadro si allarga ulteriormente se si guarda alla robotica e all’automazione industriale. L’acquisizione di Boston Dynamics non è solo un investimento, ma un segnale di una visione più ampia in cui fabbriche, veicoli e servizi digitali condividono la stessa infrastruttura di intelligenza artificiale.

Le prossime risposte sono attese al CES 2026, dove Hyundai presenterà la sua nuova strategia basata su AI e robotica. Anche se non sono ancora previsti annunci definitivi sulla guida autonoma, la direzione appare tracciata. Meno dipendenza dall’esterno, più controllo sull’ecosistema tecnologico e un’integrazione sempre più stretta tra software, hardware e intelligenza artificiale. Una sfida complessa, ma ormai inevitabile per restare competitivi nel futuro della mobilità.