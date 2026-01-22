Hyundai i10 al capolinea, la piccola citycar lascia il mercato europeo

In questi anni si sta assistendo a un progressivo cambiamento che andrà a modificare per sempre il modo in cui si circola sulle strade.

Soprattutto per quanto riguarda i modelli delle piccole citycar, si sta effettuando un cambiamento da quelle tradizionali, soprattutto a benzina e diesel, a modelli elettrici.

Le auto elettriche, soprattutto quelle per uso urbano, sono particolarmente efficienti perché riescono ad essere silenziose, hanno bisogno di meno manutenzione e dunque risultano essere perfette per gli spostamenti brevi in città.

Sempre più aziende automobilistiche stanno convertendo i propri modelli, soprattutto le citycar, anche in relazione alle nuove normative sempre più stringenti. L’Unione Europea ad esempio impone limiti molto severi per quanto riguarda le emissioni.

Stop alla produzione di Hyundai i10

Un esempio lampante di questo cambiamento è l’annunciato stop alla produzione della Hyundai i10 per il mercato europeo. Quest’ultima è una citycar di segmento a della casa coreana, nonché una delle soluzioni più apprezzate per quanto riguarda il mercato europeo. Questo modello di Hyundai ha conquistato una grossa fetta di automobilisti, grazie a diversi fattori, come le dimensioni compatte e anche i costi davvero contenuti.

La decisione di Hyundai di dire addio a uno dei suoi modelli più apprezzati, si intreccia a tutti quei cambiamenti descritti nelle righe precedenti. Il contesto è chiaramente quello della progressiva scomparsa delle citycar con motore endotermico. A causa delle norme più stringenti e soprattutto dei costi che scaturiscono dagli adeguamenti tecnologici, i costi di produzione di questi modelli stanno diventando insostenibili per le aziende.

La Hyundai i10 non sparirà completamente, visto che ci sono ancora degli esemplari sul mercato da poter acquistare. Tuttavia questo stop alla sua produzione conferma la strategia dell’azienda di orientarsi verso i modelli elettrici e ibridi, più in linea con i cambiamenti che verranno completati in futuro per quanto riguarda questo settore.