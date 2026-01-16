Hyundai conquista il WWCOTY 2026 nella categoria Large SUV

Hyundai IONIQ 9 si porta a casa un riconoscimento che, nel mondo dell’auto, ha un valore particolare, il titolo di miglior SUV di grandi dimensioni ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026. Non è un premio “di simpatia” né una vetrina di marketing, perché nasce dal confronto tra prove su strada, criteri concreti e prospettive diverse. A giudicare, infatti, è una giuria internazionale composta da 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi. Si tratta quindi di un campione ampio, abituato a valutare vetture in contesti reali, con attenzione a sicurezza, qualità, facilità d’uso e rapporto tra ciò che si paga e ciò che si ottiene.

In un settore dove i SUV elettrici grandi competono su comfort e tecnologia, Hyundai è riuscita a emergere grazie a un equilibrio raro. Il risultato è che IONIQ 9 entra nella rosa dei modelli che, oltre a vincere la propria categoria, possono puntare al riconoscimento finale di “Supreme Winner”, atteso a marzo. È il tipo di traguardo che non si regge su una singola caratteristica spettacolare, ma sulla coerenza complessiva. Come si guida, come si vive tutti i giorni e come risponde alle esigenze di famiglie, lavoro e lunghi spostamenti.

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Hyundai IONIQ 9 tra comfort, ricarica e tecnologia: cosa la rende diversa

Hyundai IONIQ 9 nasce con l’ambizione di essere un’ammiraglia vera e si sente soprattutto quando si entra in abitacolo. La configurazione a tre file, pensata per sei o sette persone, non è lì per fare numero. L’ idea è quella di offrire spazio reale e un’atmosfera da “salotto” più che da semplice mezzo di trasporto, con una praticità che torna utile anche quando si viaggia carichi. Sul fronte elettrico, autonomia e gestione dei tempi contano quanto il design. La base tecnica a 800 Volt, ereditata dall’architettura del gruppo, permette ricariche rapide in corrente continua, con tempi dichiarati molto aggressivi per passare dal 10% all’80% in poco più di venti minuti.

Poi c’è la parte digitale, dove Hyundai insiste sull’integrazione. Il cockpit connesso di nuova generazione e i comandi vocali supportati da intelligenza artificiale puntano a rendere più naturale l’interazione, riducendo passaggi e distrazioni. Non sorprende, quindi, che IONIQ 9 abbia già collezionato altri riconoscimenti internazionali tra design e comfort. Ora la partita si sposta sul verdetto di marzo. Se il titolo assoluto arriverà o meno, il punto resta che Hyundai ha messo un riferimento concreto nel mondo dei grandi SUV elettrici.