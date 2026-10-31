Huawei Smart Power Bank in vendita in Cina: 20.000 mAh e 100 W

A due settimane esatte dall’annuncio, il nuovo Huawei Smart Power Bank è ufficialmente in vendita in Cina. Parliamo di una batteria esterna da 20.000 mAh capace di erogare fino a 100 W, con un piccolo display integrato e alcune funzioni intelligenti che raramente si trovano su un accessorio di questo tipo. Proprio queste caratteristiche alimentano la speranza di vederlo arrivare prima o poi anche su altri mercati, oltre i confini cinesi.

A prima vista sembra un caricatore portatile come tanti altri. Il nuovo modello firmato Huawei raccoglie però l’eredità della versione da 12.000 mAh presentata la scorsa estate e alza parecchio l’asticella, sia sul fronte dell’autonomia sia su quello della sicurezza, un tema che negli ultimi anni è diventato centrale quando si parla di batterie da portare sempre in borsa o in tasca.

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Sicurezza e gestione termica al centro del progetto

Il punto su cui l’azienda cinese ha puntato di più è la gestione termica. Lo Smart Power Bank dispone di un rivestimento in ceramica, rispetta gli standard di sicurezza UL1642 e IEC62133 e ha ottenuto anche la certificazione di prodotto 3C. Tutti elementi che sulla carta dovrebbero fare la differenza rispetto ai prodotti più economici che affollano il mercato.

Huawei non si è limitata alle certificazioni e ha sottoposto il suo accessorio a una serie di prove di resistenza piuttosto severe. La batteria è stata perforata con un ago d’acciaio da 4 mm, schiacciata con una forza di 1,428 tonnellate e portata a temperature di 135 °C. Il dispositivo ha superato senza problemi ognuno di questi test, che rappresentano scenari ben più estremi di quelli che possono capitare nella vita di tutti i giorni.

C’è poi la questione della velocità. Il power bank Huawei non si limita a rifornire in fretta smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi, ma è rapido anche quando tocca a lui fare il pieno. Grazie alla tecnologia direct charging recupera fino al 50% della carica in appena 45 minuti. Il cavo USB C integrato è intrecciato, robusto e munito di una comoda impugnatura, oltre a supportare la ricarica rapida ad alta intensità di corrente fino a 6A. Un dettaglio pratico che evita di dover portare con sé l’ennesimo cavetto.

Funzioni smart, prezzo e disponibilità

Il nome non è stato scelto a caso, perché questa batteria esterna è davvero smart. Il piccolo schermo integrato permette di tenere d’occhio in tempo reale, con l’aiuto dell’app Huawei Smart Life, il livello di carica, la tensione, la temperatura e lo stato di salute della batteria. Informazioni che di solito restano nascoste all’utente e che qui diventano invece accessibili con un semplice sguardo.

Non finisce qui. Il dispositivo supporta infatti anche la localizzazione offline, utile quando il power bank finisce dimenticato da qualche parte, e una funzione di promemoria pensata per non lasciarlo indietro. Sono aggiunte che lo avvicinano più a un piccolo gadget connesso che a un semplice serbatoio di energia.

Per il momento non ci sono notizie su un eventuale debutto nel nostro Paese. In Cina lo Huawei Smart Power Bank si può acquistare sullo store ufficiale VMall al prezzo di listino di 499 yuan, pari a circa 67 euro al cambio attuale.

Fonte: TecnoAndroid