Huawei si prepara a realizzare il nuovo pieghevole Pura X2

Nel dibattito sull’evoluzione degli smartphone, l’interesse verso i dispositivi pieghevoli continua a occupare un ruolo centrale. La ricerca di soluzioni capaci di rinnovare forme e utilizzi ha spinto i produttori a sperimentare con insistenza. In tale scenario, emerge l’approccio di Huawei. Tra le proposte che hanno attirato maggiore attenzione negli ultimi mesi spicca il modello Pura X. Si tratta di un dispositivo che ha introdotto una soluzione ibrida tra il concetto di telefono a conchiglia e quello di pieghevole a libro. Un modello che ha attirato l’attenzione del mercato e sollevando interrogativi sul futuro.

Huawei Pura X2: ecco i possibili dettagli del nuovo dispositivo

Lo smartphone si apre orizzontalmente, rivelando un pannello da 6,3 pollici in 16:9. Un formato distante da quello quasi verticale adottato dai flip presenti sul mercato. Tale impostazione ha reso possibile un utilizzo più simile a quello di un piccolo tablet. Il design ha, inoltre, consentito a Huawei di inserire una batteria da 4.700 mAh, superiore a quella di alcuni rivali diretti. Il successo ottenuto internamente dal progetto sembra aver convinto l’azienda a proseguirne l’evoluzione.

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Secondo quanto riportato dal leaker Smart Pikachu è iniziata la fase di test del successore della gamma. Quest’ultimo è stato indicato come Huawei Pura X2. Le informazioni disponibili sono parziali, ma due elementi appaiono già delineati: il processore scelto sarebbe il Kirin 9030. Mentre il display dovrebbe essere più ampio rispetto a quello del modello attuale. La finestra temporale prevista per il debutto sarebbe il primo trimestre del 2026.

Resta però un punto critico che ha segnato anche la precedente generazione. Pura X è rimasto confinato al mercato cinese, e tutto lascia intuire che la situazione potrebbe ripetersi. Le limitazioni imposte dal contesto internazionale, unite all’assenza dei Google Services, continuano, infatti, a restringere la diffusione globale di tali dispositivi Huawei. Non resta che attendere e scoprire quale sarà l’effettiva evoluzione del marchio nel settore, in continuo movimento, degli smartphone pieghevoli.