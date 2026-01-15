Huawei rafforza il suo ecosistema: smartwatch, smartphone e un nuovo MatePad

Huawei apre il 2026 con una strategia chiara, costruire un ecosistema coerente che accompagni studio, lavoro e vita quotidiana, puntando su integrazione, comfort e intelligenza on-device. A tal proposito il nuovo Huawei MatePad 11.5 S nasce come risposta concreta alle esigenze di chi studia o lavora in mobilità e vuole ridurre l’uso della carta senza rinunciare alla precisione.

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Il cuore dell’esperienza è il display PaperMatte ultra-luminoso, progettato per limitare riflessi e affaticamento visivo anche in ambienti molto illuminati. La superficie opaca restituisce una sensazione di scrittura più naturale, fondamentale per prendere appunti a lungo o disegnare con continuità. A ciò si affiancano risoluzione 2.8K e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, che rendono la consultazione di documenti e contenuti multimediali sempre fluida. Il valore aggiunto, però, arriva dal software. HUAWEI Notes e GoPaint trasformano il tablet in uno strumento completo per annotazioni, studio tecnico e creatività, mentre la Smart Magnetic Keyboard consente di passare rapidamente da modalità tablet a workstation portatile.

In contemporanea l’azienda presenta anche il HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, uno smartwatch che unisce materiali pregiati e funzioni avanzate per l’outdoor.

Lunetta in ceramica viola con inserti in oro 18 carati, vetro zaffiro e cassa in metallo liquido raccontano una cura artigianale rara nel mondo degli indossabili, mentre sotto la superficie trovano spazio impermeabilità fino a 150 metri, comunicazione subacquea, mappe professionali per il golf e monitoraggio avanzato della salute. Non è un semplice accessorio, ma un dispositivo pensato per chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare all’eleganza.

Huawei nova 14 Pro, fotografia AI e intelligenza quotidiana

A completare il quadro arriva HUAWEI nova 14 Pro, uno smartphone che interpreta il concetto di top di gamma in chiave giovane e creativa. Il design Star Orbit Ring e il display quad-curvo da 6,78 pollici puntano sull’identità visiva, mentre il comparto fotografico è costruito attorno alla filosofia “Pro Your Portrait”. La nuova fotocamera Ultra Chroma migliora in modo sensibile la fedeltà cromatica, restituendo ritratti più realistici in ogni condizione di luce. Il sensore principale da 50MP con autofocus, unito a uno zoom che copre da 0.8x a 5x, rende il dispositivo versatile sia per scatti singoli sia per foto di gruppo. L’AI non è solo un supporto invisibile. Funzioni come AI Best Expression selezionano automaticamente l’espressione migliore nei ritratti, trasformando sequenze di scatti in immagini pronte per essere condivise.

Anche l’esperienza d’uso quotidiana beneficia dell’intelligenza integrata, grazie ai controlli gestuali, al pulsante Smart Controls personalizzabile e a un sistema di sicurezza che protegge notifiche e dati sensibili. Sul fronte autonomia, la ricarica SuperCharge da 100 W e la batteria da 5100 mAh assicurano tempi rapidi e utilizzo prolungato, rendendo il nova 14 Pro adatto a giornate intense tra lavoro, social e contenuti multimediali. Mettendo insieme MatePad 11.5 S, Watch Ultimate Design Royal Gold Edition e nova 14 Pro, Huawei dimostra una visione precisa. Non singoli prodotti isolati, ma un ecosistema pensato per accompagnare l’utente in ogni momento, con soluzioni che uniscono tecnologia, stile e utilità reale.