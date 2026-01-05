Huawei Pura X2 potrebbe arrivare più tardi del previsto

Il produttore tech Huawei sta preparando l’arrivo ufficiale del nuovo smartphone pieghevole noto con il nome di Huawei Pura X2. Si pensava inizialmente che quest’ultimo sarebbe stato presentato ufficialmente assieme ai nuovi smartphone della gamma Huawei Pura 90. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, però, l’azienda avrebbe deciso di posticipare il debutto del suo pieghevole.

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Huawei Pura X2, il nuovo pieghevole di Huawei potrebbe avere più in là

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, il prossimo smartphone pieghevole di Huawei potrebbe debuttare più in là. Come già accennato in apertura, inizialmente si pensava che il nuovo Huawei Pura X2 sarebbe arrivato ufficialmente assieme ai nuovi smartphone top di gamma dellas eroe Huawei Pura 90, ovvero nei primi mesi del nuovo anno.

Secondo il leaker Fixed Focus Digital, però, l’azienda avrebbe deciso di cambiare leggermente i piani. Si parlerebbe infatti di un debutto sul mercato posticipato, presumibilmente nel secondo trimestre del 2026. Se così fosse, il nuovo pieghevole di casa Huawei sarà annunciato effettivamente dopo il suo predecessore. Lo scorso Huawei Pura X, infatti, era stata annunciato ufficialmente sul mercato lo scorso mese di marzo 2025.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, anche il nuovo pieghevole dell’azienda dovrebbe continuare a seguire le linee estetiche introdotte dal suo precedessore. Dovrebbe infatti esserci un form factor unico, che permetterebbe di utilizzare lo smartphone come una sorta di tablet una volta aperto. Dal punto di vista prettamente prestazionale, sembra che l’azienda utilizzerà uno dei suoi processori di fascia alta. Si tratterebbe del soc Kirin 9030, ovvero lo stesso soc presente sulla serie di smartphone top di gamma Huawei Mate 80.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono inoltre la presenza di una quad camera posteriore. Quest’ultima dovrebbe comprendere un sensore teleobiettivo, un sensore ultra grandangolare da 40 MP, un sensore principale da 50 MP e una fotocamera multispettrale.