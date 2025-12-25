Huawei Nova 15 Pro e Nova 15 Ultra, novità e caratteristiche

Huawei ha lanciato in Cina la nuova famiglia Nova 15 caratterizzata da tre device simili tra loro ma ciascuno dotato di elementi unici. La serie è stata presentata nelle scorse ore in Cina ed è composta da Nova 15, che abbiamo analizzato in un precedente articolo, oltre che da Nova 15 Pro e Nova 15 Ultra.

Il produttore ha realizzato la serie per adattarsi alle esigenze della fascia media del mercato ma puntando su caratteristiche e specifiche di fascia superiore. In questo articolo andremo ad analizzare il Nova 15 Pro e l’Ultra, punti di riferimento della famiglia. Entrambi i device possono contare su un display OLED da 6,84 pollici dotati di risoluzione da 2856×1320 pixel. Il refresh rate di tipo adattivo può variare da 1 a 120Hz e garantire elevata leggibilità grazie all’impiego di un vetro vetro Kunlun con trattamento anti-riflesso.

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Le prestazioni sono garantite dal SoC Kirin 9010S, soluzione proprietaria che offre un incremento prestazionale stimato all’incirca del 20% rispetto alla generazione precedente. Gli utenti, inoltre, potranno sfruttare le novità software offerte da HarmonyOS 6 che va aa migliorare la fluidità del sistema e a massimizzare l’esperienza utente anche con utilizzo intenso.

Scopri Huawei Nova 15 Pro e Nova 15 Ultra, due smartphone di fascia media con caratteristiche premium da non perdere

Il sistema fotografico di Nova 15 Pro e Nova 15 Ultra è composto da fotocamere basate sull’innovativo sistema di imaging Dual Red Maple di Huawei. Per la variante Ultra sono presenti tre sensori da 50MP RYYB adibiti a fotocamera principale, obiettivo periscopico e lente ultra-wide a cui si aggiunge un sensore di colore Red Maple da 1,5MP che garantisce la fedeltà cromatica.

Passando al modello Pro, la fotocamera principale è la stessa dell’Ultra ma mentre cambiano le altre due ottiche. In particolare, viene integrata una fotocamera da 12MP affiancata da una ultra-wide macro da 13MP. Per entrambi i modelli la fotocamera frontale è da 50 MP con supporto alla registrazione video in 4K.

La batteria dei nuovi smartphone Huawei è di 6500mAh con supporto alla ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge Turbo 3 a 100W. Solo il modello Ultra può contare anche sulla ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 7,5W. Completa la dotazione la Certificazione IP68 e IP69 che assicura la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere.

In Cina, i prezzi di Nova 15 Pro partono da circa 460 euro al cambio per la variante da 256GB. La versione Ultra, invece, parte da 560 euro per lo stesso quantitativo di memoria. I colori disponibili al lancio sono: Vibrant Green, Elegant Purple, Zero White e Phantom Black.