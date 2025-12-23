Huawei Nova 15, caratteristiche e specifiche chiave

Huawei ha presentato la nuova famiglia Nova 15 composta da tre dispositivi. La serie è stata presentata in Cina ed è caratterizzata dal Nova 15, affiancato da Nova 15 Pro e Nova 15 Ultra. Tutti i device sono pensati per posizionarsi nella fascia media del mercato ma con caratteristiche da smartphone premium con particolare attenzione al mondo della fotografia e delle funzionalità AI.

In questo articolo entreremo maggiormente nel dettaglio per Huawei Nova 15, lo smartphone base della famiglia. Il dispositivo è caratterizzato da un display OLED dalla diagonale di 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ pari a 2412×1084 pixel.

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Il pannello supporta la frequenza di aggiornamento a 120Hz con la frequenza di campionamento del tocco che arriva a 300Hz. Huawei ha scelto un pannello che proteggesse gli occhi degli utenti e, infatti, è ottimizzato per ridurre l’affaticamento degli occhi. Importanti anche gli interventi sulla resistenza, come la certificazione SGS a cinque stelle che attesta l’elevata resistenza agli urti e alle cadute.

Esplora le caratteristiche del Huawei Nova 15, telefono di fascia media con display Full HD+ e tecnologia AI avanzata

Il cuore del dispositivo è il System-on-Chip Kirin 8020 che offre in incremento dei oltre il 60% rispetto alla precedente generazione. Huawei assicura che le prestazioni potranno contare di un aumento del 52% nelle prestazioni multi-core della CPU. Importanti anche i cambiamenti a livello di GPU che assicurano performance superiori del 26%.

Passando all’Intelligenza Artificiale, la NPU è in grado di offrire il 128% in più rispetto al modello precedente. Queste variazioni consentono al SoC di migliora la velocità di avvio delle app, il multitasking e la reattività nei giochi oltre che nella gestione dei task di IA. Inoltre, il chipset è compatibile con le reti 5G, con la messaggistica satellitare Beidou e la connettività StarLink off-grid a 2,4GHz.

Il comparto fotografico di Huawei Nova 15 include una tripla fotocamera tra cui spicca un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 12MP e un sensore multispettrale da 1,5MP per una resa accurata delle tonalità del colore. La fotocamera frontale, invece, è da 50MP ottimizzata per le videochiamate.

Il sistema operativo della famiglia Nova 15 è HarmonyOS 6.0, l’ultima versione dell’OS proprietario di Huawei. L’IA diventa sempre più centrale con funzionalità legate all’utilizzo quotidiano di feature utili per velocizzare le interazioni. La batteria da 6.000mAh garantisce ampia autonomia anche grazie alla ricarica rapida Huawei SuperCharge Turbo da 100W.

Le colorazioni disponibili al lancio in Cina sono Vibrant Green, Elegant Purple, Zero White e Phantom Black mentre il prezzo di lancio si aggira intorno ai 350 euro al cambio.