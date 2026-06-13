YouTube introduce le chat private in-app ma serve un invito

YouTube ha deciso di portare la messaggistica direttamente dentro la sua app, e stavolta sembra fare sul serio. Una funzione che in passato era già stata sperimentata ma che adesso comincia davvero a prendere forma, anche se per ora resta legata a un sistema di inviti che non la rende esattamente immediata. Aprendo l’applicazione, in alto a destra spunta una nuova icona dedicata ai messaggi: da lì si entra in uno spazio pensato attorno ai video condivisi, agli Short e alle dirette.

Come funzionano le nuove chat private su YouTube

Il meccanismo è semplice nelle intenzioni, un po’ meno nella pratica. Si chiacchiera uno a uno, niente gruppi, partendo proprio da un contenuto che si sta guardando. Il punto è che per avviare una conversazione serve un passaggio che fa storcere un po’ il naso: bisogna inviare un link di invito tramite un’altra app di messaggistica, e quel link ha vita breve, appena sette giorni. Passato quel termine, non vale più.

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L’idea di fondo è chiara. La messaggistica in-app nasce per restare tra contatti che già si conoscono, amici, parenti, persone con cui si scambia roba da guardare di continuo. Non è uno strumento per attaccare bottone con sconosciuti trovati chissà dove sulla piattaforma. Durante i test era emersa una richiesta parecchio insistente da parte degli utenti, qualcosa che era stato rimosso nel 2019 e che ora rientra dalla finestra, sì, ma in versione più contenuta. Comunque ben accolta.

Privacy, controlli e contenuti condivisibili

Chi riceve l’invito non è costretto ad accettare al volo. Può decidere se attivare la funzione con un “Consenti messaggi” oppure prendere tempo con un “Non adesso”. Quindi niente di automatico o imposto. Si possono condividere i video non in elenco, mentre quelli privati restano fuori, e su YouTube questa distinzione conta parecchio.

Tutto ruota intorno alla privacy e a qualche paletto sensato. La novità è riservata ai maggiorenni e resta dentro le regole della community, con la possibilità di segnalare o bloccare chiunque dia fastidio. C’è anche un dettaglio comodo: i messaggi si possono ritirare dopo l’invio, oppure si può bloccare un contatto se arrivano cose poco gradite.

Quando si guarda un video, dal menu di condivisione compaiono i contatti suggeriti, e in teoria scattano le notifiche se qualcuno scrive qualcosa. Dopo i test partiti in Europa a novembre, ora il rollout si allarga verso Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Singapore. Segno che YouTube ha avviato una distribuzione su scala più ampia, anche se il vincolo dell’invito resta lì, a ricordare che per ora si tratta di una funzione tutt’altro che aperta a tutti.