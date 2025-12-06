Honor X80, confermata la batteria mostruosa da 10.000 mah

È ormai da diverso tempo che si parla in rete dell’arrivo di un nuovo smartphone a marchio Honor dalla batteria mostruosa e a quanto pare ora ne abbiamo una ulteriore conferma. Lo smartphone in questione arriverà sul mercato con il nome di Honor X80. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco certificato dallente CQC. Sulla certificazione emersa è stata per l’appunto confermata la capienza della batteria che troveremo a bordo,ovvero ben 10.000 mah.

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Honor X80, nuova certificazione conferma enorme batteria con una capienza da 10.000 mah

In queste ultime ore è arrivata una ulteriore conferma della presenza di una enorme batteria a bordo del prossimo smartphone di casa Honor. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Honor X80 e quest’ultimo è stato certificato dall’ente CQC con il numero di modello 2025010915830460. È proprio su questa certificazione che è stata confermata la presenza di una batteria da addirittura 10.000 mah.

Questo sarebbe un upgrade decisamente importante rispetto al modello dello scorso anno, ovvero lo scorso Honor X70. Quest’ultimo aveva infatti una batteria più contenuta, pari a 8300 mah. Oltre a questo, la certificazione in questione ha poi confermato la presenza del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Per il momento, però, non sappiamo quale processore ci sarà a bordo.

In ogni caso, la presenza di una batteria da addirittura 10.000 mah sul prossimo Honor X80 segnerà un importante primato per l’azienda. Questo renderà il nuovo device di Honor la scelta perfetta per tutti coloro che non vogliono rimanere a corto di energia. Immaginiamo comunque che gli utenti potranno inoltre usufruire del supporto alla ricarica estremamente rapida, anche se per il momento non abbiamo notizie certe in merito. Il precedente modello poteva contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W, che garantiva ottimi tempi per ricaricare la batteria che, come già detto, aveva una capienza di 8300 mah.