Honor Win e Win RT: batteria sempre più potente per la massima autonomia

La presentazione in Cina di Honor Win e Honor Win RT ha attirato l’attenzione soprattutto per una scelta tecnica rara nel panorama smartphone attuale. Entrambi i modelli adottano una batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 10.000 mAh, valore che supera nettamente la media dei top di gamma. A questo si affiancano ricarica cablata da 100W e wireless da 80W, soluzione pensata per ridurre drasticamente i tempi di attesa. Il dato sorprende anche considerando lo spessore di 8,3 millimetri, mantenuto vicino a quello di uno smartphone tradizionale. Il design resta sobrio e riconoscibile, con un’isola posteriore che ospita le fotocamere e richiama linee già viste nei modelli premium. Honor Win integra tre sensori posteriori, mentre Win RT si ferma a due. Le colorazioni previste includono nero, bianco e blu, con finiture orientate a un pubblico gaming ma senza eccessi estetici.

Prestazioni e raffreddamento attivo

Sotto la scocca emergono differenze più marcate. Honor Win adotta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre Honor Win RT utilizza lo Snapdragon 8 Elite, soluzione leggermente meno recente ma comunque di fascia altissima. Le configurazioni di memoria arrivano fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage, numeri che collocano la serie ai vertici per multitasking e gestione dei giochi più pesanti. Per il controllo delle temperature viene introdotto il sistema Dongfeng Turbo Cooling, basato su una ventolina fisica capace di raggiungere 25.000 giri al minuto in modalità Rage. Secondo quanto comunicato, la temperatura del processore può ridursi di circa 7 gradi Celsius, limitando il calo di prestazioni nelle sessioni prolungate.

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Display estremo e comparto fotografico

Entrambi i dispositivi Honor montano un display OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 185Hz, valore superiore a quello di molti telefoni dedicati al gaming. La protezione per la vista viene affidata a un PWM a 5.920Hz, pensato per ridurre lo sfarfallio a bassa luminosità. La luminosità di picco di 6.000 nit assicura leggibilità anche sotto luce diretta intensa. La base comune prevede 50 MP principali, 12 MP ultra-grandangolari e 50 MP frontali. Honor Win aggiunge un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x, assente su Win RT. Sul fronte della resistenza, spiccano le certificazioni IP68, IP69 e IP69K, che includono protezione contro acqua, polvere e getti ad alta pressione. In Cina i prezzi partono da circa 325 euro per Win RT e da 485 euro per l’Honor Win, con un massimo intorno ai 640 euro. Il debutto globale resta incerto, mentre la serie si candida come una proposta molto interessante per l’inizio del 2026.