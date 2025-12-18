Honor Power 2, noto leaker rivela ulteriori dettagli tecnici

il produttore tech Honor stupirà tutti con l’arrivo ufficiale sul mercato del suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor Power 2, il quale potrà vantare la presenza di una batteria davvero mostruosa con una capienza di 10.000 mah. In queste ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ci ha rivelato nuovi dettagli sulle caratteristiche tecniche.

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Honor Power 2, il leaker Digital Chat Station rivela nuovi dettagli sulle specifiche

In queste ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo smartphone di punta Honor Power 2. Come già accennato in apertura, la peculiarità di questo device sarà sicuramente la sua batteria, che avrà una capienza di addirittura 10.000 mah. Lo smartphone è al momento apparso in rete con il nome Saber e, secondo il leaker, avrà un display con tecnologia OLED di tipo LTPS.

Il pannello dovrebbe avere i bordi piatti e dovrebbe avere una risoluzione pari a 1.5K da 2640 x 1200 pixel. Non ci sono dettagli sulla frequenza di aggiornamento del pannello, ma immaginiamo che sarà piuttosto elevata. Dal punto di vista prestazionale, invece, si parla della presenza di uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8400.

Il leaker Digital Chat Station ha poi confermato la capienza della batteria, che sarà più precisamente pari a 10.080 mah. Quest’ultima dovrebbe poi supportare la ricarica rapida da 80W. Si vocifera poi sulla presenza del supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, si parla della presenza sul retro di un sensore fotografico principale da 50 MP. Sul fronte, invece, dovrebbe esserci una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP.

Secondo quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, il nuovo Honor Power 2 sarà annunciato dall’azienda per il mercato cinese prima del Chinese Spring Festival, ovvero attorno al mese di gennaio 2026.