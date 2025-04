Honor pronta a lanciare la famiglia Power dedicata ai battery-phone

Honor è intenzionata a lanciare una nuova famiglia di dispositivi sul mercato utilizzando un nuovo brand che prenderà il nome di “Power”. La serie si posizionerà nella fascia media e sarà caratterizzata da una soluzione tecnica che sbaraglierà la concorrenza.

Il nome scelto è abbastanza evocativo e con gamma “Power” il marchio punta a dominare il settore dei battery-phone. Grazie all’annuncio rilasciato su Weibo, il social network cinese, Honor ha confermato che i nuovi dispositivi saranno caratterizzati da batterie estremamente capienti e, di conseguenza, autonomie mai viste prima.

Il post tradotto dal cinese recita: “Buongiorno! Dite a tutti questa grande novità! Stiamo per lanciare un telefono Power, con un’autonomia enorme… così grande che non riesco nemmeno a esaurirla!“. Si tratta di un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni.

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni condivise dal noto Digital Chat Station dopo l’annuncio, possiamo scoprire alcuni dettagli sui nuovi dispositivi Honor. Il primo numero di modello trapelato è DVD-AN00, presente nei database MIIT e 3C che appare associato ad un nuovo smartphone del produttore cinese.

Le specifiche da medio di gamma sono compensate da una batteria impressionante da 8000mAh. Il device supporterà la ricarica rapida a 80W e gli SMS satellitari per la connettività off-grid. Inoltre, saranno presenti anche alcune caratteristiche da flagship non meglio specificate. Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che Honor potrebbe utilizzare soluzioni prese in prestito dai propri device top di gamma soprattutto per quanto riguarda la tecnologia del display.

Considerando che il dispositivo ha già ottenuto alcune certificazioni importanti, immaginiamo che il debutto del primo smartphone Power sia molto vicino. Il lancio potrebbe avvenire già entro la fine del mese, confermando anche l’avvio della campagna marketing da parte di Honor con i primi messaggi teaser.