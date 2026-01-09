Honor Magic8 Pro, design in stile iPhone Air?

A quanto pare un altro trend di questo nuovo anno saranno gli smartphone caratterizzati dall’estrema sottigliezza. Abbiamo infatti visto big del settore come Samsung e Apple che hanno presentato ufficialmente dispositivi di questo genere. Tra le aziende del settore, anche Honor sta preparando il suo smartphone sottile, ovvero il prossimo Honor Magic 8 Pro. Secondo quanto è emeeso in rete, quest’ultimo potrebbe avere un design per così dire ispirato a quello del rivale iPhone 17 Air.

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Honor Magic 8 Pro, il nuovo sottile con design simile ad iPhone 17 Air?

Honor Magic 8 Pro sarà il nuovo smartphone sottile dell’azienda e a quanto pare avrà un design simile a quello di iPhone 17 Air. In queste ultime ore, infatti, il nuovo smartphone di Honor è stato avvistato in una immagine renders che ci ha rivelato il suo aspetto estetico. Come è possibile notare dall’immagine in apertura, il modulo fotografico sarà chiaramente ispirato a quello della controparte del rivale Apple.

In alto la backcover sarà infatti leggermente sporgente rispetto alla scocca, proprio perché andrà ad ospitare il comparto fotografico. Sul lato sinistro di questo rialzamento sarà collocato un singolo sensore fotografico. Una caratteristica inedita sarà poi però la presenza di due ulteriori sensori fotografici. Questi ultimi, a differenza del primo, saranno molto vicini l’uno con l’altro. Per quanto riguarda il flash LED, invece, sembra che sarà collocato sul lato sinistro, subito al di sotto del modulo fotografico.

Sembra poi che sarà presente un’altra caratteristica che ricorderà vagamente i rivali di casa Apple, ovvero la colorazione. Nell’immagine in questione, infatti, il nuovo Honor Magic 8 Pro viene raffigurato in quattro colorazioni differenti. Una di queste è arancione, proprio come quella che abbiamo avuto modo di vedere sul nuovo iPhone 17 Pro. Sono poi presenti tre altre colorazioni più classiche, ovvero nera, bianca e viola chiaro. In basso al centro della backcover è infine collocato il logo dell’azienda.