HONOR Magic8 Pro Air: design sottile e materiali premium

HONOR entra con decisione nel settore degli smartphone ultrasottili presentando il Magic8 Pro Air. Un modello che punta su leggerezza, compattezza ed estetica premium senza rinunciare a caratteristiche da top di serie. Con uno spessore di appena 6,1mm e un peso di 155 grammi, il dispositivo si propone come uno degli smartphone più maneggevoli del 2026, pur mantenendo un display OLED LTPO da 6,31″ ad alta luminosità e frequenza di aggiornamento adattivo fino a 120Hz. L’adozione di un telaio unibody in alluminio aerospaziale e di un vetro frontale rinforzato sottolinea la volontà del brand di unire design elegante e solidità, supportata anche dalle certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere.

Dal punto di vista visivo, il pannello rappresenta uno dei punti di forza. La luminosità di picco dichiarata a 6000nit e la tecnologia PWM ad altissima frequenza mirano a garantire comfort visivo anche in condizioni di utilizzo prolungato. Le cornici simmetriche estremamente sottili contribuiscono a un’estetica moderna, mentre il lettore di impronte ultrasonico integrato sotto al display rafforza l’esperienza premium.

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Anche il comparto fotografico riflette l’ambizione del progetto. HONOR Magic8 Pro Air integra una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP stabilizzato otticamente, ultra-grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo periscopico da 64MP con zoom ottico 3,2x. Il supporto alle funzioni di intelligenza artificiale per ritratti, zoom avanzato e gestione del flash punta a offrire risultati costanti in diversi scenari di scatto. Invece, la registrazione video fino al 4K a 60 fps colloca il dispositivo tra le soluzioni più complete della sua categoria.

HONOR Magic8 Pro Air: prestazioni elevate, autonomia sorprendente e software intelligente

Sotto la struttura sottile, HONOR Magic8 Pro Air adotta il MediaTek Dimensity 9500. Un chipset di fascia alta progettato per competere direttamente con le soluzioni più potenti del mercato. Abbinato a configurazioni fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, il dispositivo promette prestazioni fluide sia nel multitasking quotidiano sia nei contesti più impegnativi, come gaming e creazione di contenuti. La connettività avanzata include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e NFC.

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria. Nonostante lo spessore ridotto, HONOR ha integrato una soluzione al silicio-carbonio da 5500mAh. Una capacità superiore a molti concorrenti diretti. Ciò consente di raggiungere un’autonomia adeguata per un’intera giornata intensa di utilizzo, supportata dalla ricarica rapida cablata a 80W e wireless a 50W.

Sul fronte software, MagicOS 10 basato su Android 16 introduce una serie di funzioni di AI orientate alla produttività, all’editing multimediale e all’interoperabilità con altri dispositivi del mondo HONOR. L’obiettivo? Creare un’esperienza coerente e fluida, capace di sfruttare l’hardware avanzato senza complicare l’utilizzo quotidiano.