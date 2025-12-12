Honor Magic 8 Lite: autonomia da 3 giorni e struttura robusta, in arrivo in Europa

Honor ha presentato Honor Magic 8 Lite, dispositivo che anticipa il debutto europeo previsto per gennaio 2026. È il modello più economico della nuova serie top di gamma, anche se le sue specifiche lo collocano chiaramente nella fascia media. Mancano ancora informazioni sul prezzo, elemento decisivo per valutare con precisione la proposta, ma il quadro tecnico permette già di delineare il tipo di esperienza offerta.

Il telefono arriva con Android 15 e adotta il chip Snapdragon 6 Gen 4, una scelta che evidenzia l’orientamento verso un prodotto più accessibile. Il comparto fotografico segue la stessa logica: la camera principale da 108 MP con OIS ed EIS è affiancata da un ultra-grandangolo da 5 MP e da una frontale da 16 MP. Una configurazione adeguata alla sua fascia, senza ambizioni da camera-phone.

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Batteria enorme e promessa di lunga durata

L’elemento più peculiare del Magic 8 Lite è la batteria da 7.500 mAh, capace – secondo Honor – di raggiungere fino a 3 giorni di utilizzo. Una caratteristica rara, soprattutto considerando lo spessore limitato del dispositivo. La ricarica arriva a 66 W, mentre la ricarica inversa si ferma a 7,5 W. La casa dichiara inoltre che la batteria dovrebbe mantenere l’80% della capacità originale dopo sei anni, dato che punta sulla longevità del prodotto.

Un display luminosissimo e cornici sottili

Il pannello è un OLED da 6,79 pollici con risoluzione 1.200 × 2.640 pixel, refresh a 120 Hz e PWM dimming a 3.840 Hz. Colpisce soprattutto la luminosità di picco, dichiarata a 6.000 nit, oltre alle cornici sottilissime da 1,3 mm.

Robustezza certificata e design ispirato ai modelli superiori

Il Magic 8 Lite arriva con certificazioni IP66, IP68 e IP69, oltre a una valutazione SGS 5-Star che garantisce resistenza alle cadute fino a 2,5 metri su superfici dure come il marmo. Un livello di robustezza decisamente superiore alla media.

Il design richiama la serie premium, pur con un modulo fotocamere diverso, e viene proposto nei colori Forest Green, Midnight Black e Reddish Brown. Il peso è di 189 g, distribuito su uno spessore di 7,76 mm.