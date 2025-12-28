HONOR Magic 8: emergono i primi dettagli sui nuovi modelli della serie

Le indiscrezioni sulle prossime mosse di HONOR si fanno sempre più concrete. Secondo le ultime informazioni trapelate online, la casa cinese sarebbe pronta a rinnovare la sua linea di punta con tre nuovi modelli: HONOR Magic 8S, HONOR Magic 8 Air e HONOR Magic 8 RSR. Il debutto è atteso per gennaio 2026, ma i primi leak già delineano un quadro piuttosto chiaro di cosa aspettarsi.

HONOR Magic 8S: compatto ma potente

Il primo della serie, HONOR Magic 8S, dovrebbe rappresentare la variante più compatta del trio, pensata per chi cerca prestazioni elevate in un formato più maneggevole.

Stando a quanto riportato dal leaker Fixed Focus Digital su Weibo, lo smartphone sarà equipaggiato con il nuovo MediaTek Dimensity 9500, un chip di fascia alta costruito per offrire un equilibrio tra potenza e efficienza energetica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il display sarà un OLED LTPO da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate adattivo, soluzione che punta a coniugare fluidità e consumi contenuti. Quattro le colorazioni previste al lancio: Feather White, Shadow Black, Light Orange e Fairy Purple, tutte caratterizzate da cornici metalliche e lettore di impronte ultrasonico integrato nel pannello.

HONOR Magic 8 Air: lo smartphone ultrasottile

Il vero protagonista, però, potrebbe essere HONOR Magic 8 Air, una new entry assoluta che introdurrebbe il brand nel segmento degli ultrasottili, inaugurato quest’anno da modelli come iPhone Air e Galaxy S25 Edge. Le indiscrezioni parlano di uno spessore compreso tra 5 e 6 millimetri, che lo renderebbe uno degli smartphone più sottili mai prodotti da HONOR. Il display dovrebbe misurare 6,31 pollici, mentre sul retro troveremmo una fotocamera principale da 200 megapixel affiancata da un teleobiettivo periscopico. Sotto la scocca si vocifera di una batteria da 5500 mAh, una capacità sorprendente considerando le dimensioni ridotte del corpo: se confermata, supererebbe in autonomia i principali rivali diretti.

In termini di design, il Magic 8 Air potrebbe prendere spunto proprio dall’estetica “minimal” dell’iPhone Air, con linee più squadrate e profilo simmetrico, abbandonando le curve marcate tipiche della gamma Magic 7.

HONOR Magic 8 RSR: il modello più “classico”

Infine, HONOR Magic 8 RSR dovrebbe continuare sulla scia del predecessore, mantenendo un design più tradizionale e specifiche in linea con il futuro HONOR Magic 8 Pro.

Il modello conserverebbe il posizionamento premium della linea RSR, dedicata agli utenti che preferiscono potenza, display di fascia alta e prestazioni fotografiche solide senza esperimenti troppo spinti sul design.

Secondo le informazioni attuali, HONOR Magic 8 Air e HONOR Magic 8 RSR sarebbero pronti per il debutto ufficiale a gennaio 2026, seguiti dal modello compatto Magic 8S nelle settimane successive. Come sempre, è bene mantenere una certa cautela: si tratta di leak non confermati ufficialmente dall’azienda, che però lasciano intravedere una direzione chiara — quella di una serie più diversificata, sottile e premium, in grado di affrontare i competitor cinesi e internazionali a testa alta.