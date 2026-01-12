Honor Magic 8: arriva l’aggiornamento per il tracciamento oculare

Honor ha deciso di alzare un po’ l’asticella con l’ultimo aggiornamento rilasciato in Cina per i dispositivi Magic 8 e Magic 8 Pro. Questa volta non si parla della solita manciata di correzioni tecniche. Il nuovo firmware, MagicOS 10.0.0.122, pesa quasi 800 MB e già questo lascia intuire che sotto ci sia ben altro. A tal proposito, una delle funzioni introdotte riguarda la possibilità di scorrere le pagine semplicemente guardando lo schermo. Il tracciamento oculare non è una novità assoluta nel mondo degli smartphone, ma qui Honor sembra volerlo trasformare in qualcosa di realmente utile nella vita di tutti i giorni. Dopo aver attivato l’opzione nelle impostazioni, all’interno della sezione dedicata all’intelligenza artificiale e all’assistente YOYO, lo smartphone inizia a “seguire” lo sguardo dell’utente durante la lettura. Quando gli occhi arrivano in fondo alla pagina, il contenuto scorre in automatico.
Honor Magic 8: nuovo aggiornamento per il tracciamento oculare
Accanto a tale novità, l’aggiornamento lavora anche su aspetti molto più concreti. La registrazione dello schermo, ad esempio, è stata ripensata per chi vuole ottenere video più ordinati e gradevoli. La nuova modalità Clean Screen Recording elimina tutto ciò che rischia di distrarre: notifiche, icone superflue, elementi dinamici dell’interfaccia. Il risultato è uno schermo “pulito”, ideale per chi registra guide, dimostrazioni o semplicemente vuole condividere qualcosa senza mostrare mezzo sistema operativo in sovrimpressione. Interessante anche la possibilità di registrare lo schermo mentre si è al telefono, una funzione gestita con attenzione, visto che per evitare problemi di privacy la chiamata non viene mai inclusa nella registrazione.
Honor ha poi lavorato sull’esperienza d’uso nel suo complesso, intervenendo su quei dettagli che incidono nell’uso quotidiano. L’app Tips and Tricks è stata ampliata e resa più intuitiva, quasi a voler accompagnare l’utente alla scoperta delle funzioni meno evidenti. Il Centro di Controllo delle comunicazioni ora è più vivo, grazie a nuove animazioni elastiche che rendono l’interazione meno rigida e più moderna. Sullo sfondo, arrivano anche miglioramenti alla gestione della batteria in determinate situazioni e una maggiore fluidità generale e meno app che decidono di bloccarsi senza motivo.