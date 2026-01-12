Honor Magic 8: arriva l’aggiornamento per il tracciamento oculare

Honor ha deciso di alzare un po’ l’asticella con l’ultimo aggiornamento rilasciato in Cina per i dispositivi Magic 8 e Magic 8 Pro. Questa volta non si parla della solita manciata di correzioni tecniche. Il nuovo firmware, MagicOS 10.0.0.122, pesa quasi 800 MB e già questo lascia intuire che sotto ci sia ben altro. A tal proposito, una delle funzioni introdotte riguarda la possibilità di scorrere le pagine semplicemente guardando lo schermo. Il tracciamento oculare non è una novità assoluta nel mondo degli smartphone, ma qui Honor sembra volerlo trasformare in qualcosa di realmente utile nella vita di tutti i giorni. Dopo aver attivato l’opzione nelle impostazioni, all’interno della sezione dedicata all’intelligenza artificiale e all’assistente YOYO, lo smartphone inizia a “seguire” lo sguardo dell’utente durante la lettura. Quando gli occhi arrivano in fondo alla pagina, il contenuto scorre in automatico.

Honor Magic 8: nuovo aggiornamento per il tracciamento oculare

Accanto a tale novità, l’aggiornamento lavora anche su aspetti molto più concreti. La registrazione dello schermo, ad esempio, è stata ripensata per chi vuole ottenere video più ordinati e gradevoli. La nuova modalità Clean Screen Recording elimina tutto ciò che rischia di distrarre: notifiche, icone superflue, elementi dinamici dell’interfaccia. Il risultato è uno schermo “pulito”, ideale per chi registra guide, dimostrazioni o semplicemente vuole condividere qualcosa senza mostrare mezzo sistema operativo in sovrimpressione. Interessante anche la possibilità di registrare lo schermo mentre si è al telefono, una funzione gestita con attenzione, visto che per evitare problemi di privacy la chiamata non viene mai inclusa nella registrazione.

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Honor ha poi lavorato sull’esperienza d’uso nel suo complesso, intervenendo su quei dettagli che incidono nell’uso quotidiano. L’app Tips and Tricks è stata ampliata e resa più intuitiva, quasi a voler accompagnare l’utente alla scoperta delle funzioni meno evidenti. Il Centro di Controllo delle comunicazioni ora è più vivo, grazie a nuove animazioni elastiche che rendono l’interazione meno rigida e più moderna. Sullo sfondo, arrivano anche miglioramenti alla gestione della batteria in determinate situazioni e una maggiore fluidità generale e meno app che decidono di bloccarsi senza motivo.