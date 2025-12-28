Hogwarts Legacy è uno dei giochi più venduti degli ultimi anni

Nel mercato videoludico, Hogwarts Legacy rappresenta un caso emblematico. A tal proposito, è interessante un annuncio diffuso nei giorni scorsi dall’account ufficiale del gioco pubblicato da Warner Bros. Games. Secondo tali dati, il titolo ambientato nell’universo di Harry Potter ha superato quota 40 milioni di copie vendute. Un risultato che lo colloca tra i venti videogiochi più venduti. Hogwarts Legacy (2023), ha, infatti, superato nelle vendite complessive titoli come Elden Ring, Cyberpunk 2077 e Skyrim. Inoltre, è allo stesso livello di Sonic the Hedgehog. Eppure, dal punto di vista ludico, il successo non è accompagnato da un consenso unanime. Molti giocatori e critici concordano nel definire il titolo come un’esperienza solida, ma non particolarmente profonda. La narrazione è funzionale ma poco incisiva, il mondo di gioco risulta contenuto e il sistema di combattimento tende alla semplicità. Anche le missioni secondarie, pur numerose, mostrano una struttura spesso ripetitiva.

Hogwarts Legacy: ecco i dettagli relativi alle vendite

Il vero punto di forza del progetto risiede altrove. La ricostruzione di Hogwarts è unanimemente riconosciuta come uno dei risultati artistici più riusciti degli ultimi anni. Il castello, esplorabile in ogni sua ala, unisce cura maniacale dei dettagli, fedeltà all’immaginario creato da J.K. Rowling e una direzione artistica di alto livello. A ciò si aggiunge una grafica di grande impatto.

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Accanto all’elemento emotivo e nostalgico, c’è però un fattore determinante spesso sottovalutato: la strategia commerciale. Warner Bros. ha adottato fin dall’inizio una politica di sconti aggressivi. Opzione che ha reso il gioco accessibile a un pubblico vastissimo. In poco tempo, Hogwarts Legacy è stato proposto con riduzioni fino al 90%, arrivando a costare circa 6 euro su piattaforme come Steam. Oltre a essere stato distribuito gratuitamente su Epic Games Store per un periodo limitato.

In tale contesto, il successo di Hogwarts Legacy appare come il risultato di una combinazione precisa: potenza del brand, spettacolarità visiva e politica dei prezzi estremamente competitiva. Una formula che, numeri alla mano, ha funzionato.