Hobbs W1 è il nuovo umanoide pensato per lavorare con il pubblico

Nel panorama sempre più affollato della robotica umanoide, una startup cinese sta cercando di ritagliarsi uno spazio preciso. Ovvero quello dell’interazione quotidiana tra macchine e persone. Si tratta di Noetix, azienda focalizzata sulla robotica sociale, che ha appena svelato Hobbs W1. È un nuovo robot umanoide progettato per operare in ambienti pubblici. La strategia di Noetix è di spostare i robot dal ruolo sperimentale da laboratorio a quello di presenza operativa stabile. Hobbs W1 nasce, infatti, per lavorare con il pubblico, andando oltre le semplici funzioni conversazionali che caratterizzano molti robot sociali già sul mercato. Uno degli elementi distintivi è la testa bionica dall’aspetto umano. Tale dettaglio è stato definito dall’azienda come “female-styled”. Il design include pelle artificiale, tratti realistici e uno schermo interattivo. Secondo Noetix, tale scelta riduce la percezione di freddezza tecnologica e rende l’interazione più naturale. L’azienda sottolinea che Hobbs W1 non nasce per sostituire il personale umano, ma per supportarlo nelle attività ripetitive e di primo contatto. Offrendo, in tal modo, una presenza coerente e sempre disponibile.

Noetix ha presentato il suo nuovo umanoide Hobbs W1

Dal punto di vista ingegneristico, il dispositivo si colloca al di sopra della media dei robot da reception. Il sistema integra mani con sei gradi di libertà e braccia con cinque gradi di libertà, consentendo movimenti fluidi, gestualità espressive e la manipolazione di piccoli oggetti. Tale configurazione permette al robot di svolgere compiti leggeri, riducendo il divario tra robot puramente sociali e macchine di servizio più funzionali.

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La navigazione completamente autonoma rappresenta un altro pilastro del progetto dell’azienda. Hobbs W1 è in grado di mappare ambienti complessi, evitare ostacoli e muoversi in sicurezza accanto alle persone. Il tutto senza necessità di supervisione continua. A ciò si affiancano capacità cognitive avanzate, come il riconoscimento delle emozioni, la gestione di conversazioni naturali e la sincronizzazione delle informazioni in tempo reale.