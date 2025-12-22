ho. Mobile, promo bomba: 150 giga in 5G e primo mese incluso a 9,95 euro

Nel mondo delle offerte mobili, ho. Mobile continua a seguire una linea ben definita, fatta di semplicità e trasparenza. La proposta attuale si inserisce in questo solco e guarda a chi desidera una tariffa ricca di contenuti, con un prezzo stabile e modalità di attivazione adattabili alle diverse esigenze.

Prezzo chiaro e costi iniziali ben definiti

L’offerta di ho. Mobile prevede un costo mensile di 9,95 euro al mese per sempre, con un mese in omaggio. L’attivazione ha un prezzo a partire da 2,99 euro una tantum, variabile in base all’operatore di provenienza nel caso di portabilità del numero. Lo stesso importo di 2,99 euro viene applicato anche a chi sceglie un nuovo numero.

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In entrambi i casi la SIM è gratuita, così come la spedizione. È richiesta una prima ricarica da 10 euro, necessaria per coprire il costo della promozione. Questo porta il primo importo complessivo da sostenere a 12,99 euro. Per chi preferisce una soluzione più immediata, è disponibile anche la eSIM al costo di 1,99 euro, che consente un’attivazione più rapida senza attese per la SIM fisica.

Contenuti inclusi e servizi aggiuntivi

All’interno dell’offerta sono inclusi 150 giga di traffico dati ogni mese con 5G incluso, minuti illimitati verso tutti i gestori ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Una dotazione pensata per coprire senza difficoltà l’uso quotidiano dello smartphone, dallo streaming alla messaggistica, fino alla navigazione più intensa.

Tra gli elementi distintivi rientra anche l’assistenza via WhatsApp, un canale diretto che semplifica il contatto con il servizio clienti e rende più immediata la gestione delle richieste.

Tre modalità di attivazione per esigenze diverse

ho. Mobile mette a disposizione tre modalità di attivazione, pensate per adattarsi alle abitudini di chi sceglie l’offerta. È possibile pagare online e ricevere la SIM a casa, con successiva attivazione tramite app, anche con SPID, oppure in edicola o tabaccheria; in alternativa si può ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta; la novità è rappresentata dall’opzione eSIM, che consente di pagare online e attivare l’offerta in pochi minuti.

Una proposta che punta su libertà di scelta, stabilità del prezzo e un pacchetto dati pensato per durare nel tempo.