ho. Mobile presenta la nuova promo con 150 giga in 5G e primo mese incluso

La nuova offerta di ho. Mobile nasce per favorire un accesso immediato, con costi ridotti e più possibilità di attivazione. Per quanto riguarda il primo addebito, il totale è di 12,99 euro, risultato della somma tra i 2,99 euro una tantum di attivazione e la prima ricarica obbligatoria da 10 euro che serve a coprire il costo mensile dell’offerta, pari a 9,95 euro. L’importo di attivazione rimane identico sia per chi porta il proprio numero sia per chi sceglie un nuovo numero, mentre la SIM è gratuita in entrambi i casi.

Per chi preferisce una procedura ancora più immediata, è disponibile la eSIM al costo di 1,99 euro, che permette di rendere attiva la linea in pochi minuti, senza attendere la spedizione o il ritiro della SIM fisica. La scelta punta a velocizzare l’ingresso del cliente e a ridurre i tempi di attivazione.

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All’interno dell’offerta sono inclusi minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga per navigare in 5G, con un primo mese omaggio. Una combinazione che mette insieme una soglia dati ampia e un prezzo mensile che rimane sempre lo stesso nel tempo, senza variazioni o costi nascosti.

Tre modalità di attivazione pensate per ogni esigenza

Per quanto riguarda il processo di attivazione, ho. Mobile ha strutturato tre modalità differenti per adattarsi alle preferenze di ciascun utente. La prima consiste nel pagamento online con ricezione della SIM direttamente a casa, da attivare tramite app, in edicola o in tabaccheria, anche utilizzando SPID. La seconda modalità permette di ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, con pagamento in contanti o con carta.

La terza opzione, e in questo momento la più rapida, consente di pagare online e attivare la linea tramite eSIM in pochi minuti. È la soluzione ideale per chi desidera iniziare subito a utilizzare l’offerta senza passaggi aggiuntivi o attese.

Completano il pacchetto l’assistenza dedicata tramite WhatsApp e la struttura senza vincoli, ormai cifra distintiva del marchio.