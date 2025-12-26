ho Mobile, per le feste un mese in omaggio con tutte le sue offerte

Per le festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha pensato di fare un bel regalo ai nuovi clienti. In particolare, l’operatore ha deciso di regalare un mese di rinnovo in omaggio ai nuovi clienti che attiveranno una delle sue offerte di rete mobile presenti sul catalogo ufficiale. Sembra che questa promozione sarà disponibile per tutta la durata del periodo natalizio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

ho Mobile regala un mese di rinnovo con tutte le offerte mobile

Per le festività natalizie, i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile potranno usufruire del primo rinnovo gratuito attivando una delle offerte di rete mobile presenti sul catalogo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di regalare un mese di rinnovo in omaggio a tutti i suoi nuovi clienti.

Si tratta di una promozione davvero eccezionale e che sarà a disposizione dei nuoci clienti dell’operatore per tutto il periodo natalizio. Questa promozione è valida attivando anche le offerte a basso costo dell’operatore virtuale. Tra queste, spicca anche l’offerta denominata ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima è stata una delle offerte più apprezzate di ho Mobile ed è stata riproposta proprio per queste festività natalizie.

Con ho. 5,95 100 Giga, in particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Oltre a questo, nel bundle sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da poter inviare verso tutti i numeri. Per questa offerta, è previsto un costo per il rinnovo pari a 5,95 euro al mese. Come già detto, il primo mese di rinnovo sarà offerto gratuitamente dall’operatore virtuale ho Mobile.

La promozione è valida anche con l’offerta mobile ho. 150 Giga 9,95 5G. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.