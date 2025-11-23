ho Mobile, per il Black Friday primo mese in omaggio

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di proporre per il Black Friday 2025 una interessante proposta. In particolare, per tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle sue offerte mobile, l’operatore offrirà gratuitamente il primo mese di rinnovo. Si tratta di una promozione davvero eccezionale e che farà sicuramente felici gli utenti.

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ho Mobile, per il Black Friday 2025 il primo mese di rinnovo è gratis

È stata resa disponibile una super promozione per il Black Friday da parte dell’operatore virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente il primo mese di rinnovo a tutti i suoi nuovi clienti. Una promozione decisamente allettante e soprattutto conveniente. Vediamo qui di seguito le offerte migliori proposte al momento dall’operatore ho Mobile.